UFÜ'de kitap okumanın önemine dikkat çekildi

Uluslararası Final Üniversitesi’nde 54. Kütüphane Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

Uluslararası Final Üniversitesi’nde 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Uluslararası Final Üniversitesi TangülÇağıner Kütüphanesi her yıl geleneksel olarak kutlanan kütüphane haftası çerçevesinde kitap okuma alışkınlığını artırmaya yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler çerçevesinde eğitim yılı boyunca kütüphaneden en fazla ödünç kitap alan öğrenciler de ödüllendirildi.

EN ÇOK OKUYAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Uluslararası Final Üniversitesi TangülÇağıner Kütüphanesi kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla kütüphanenin ödünç kitap servisine kitap bağışı kabul etti. Kitap bağışı için hazırlanan bağış kutusu üzerine hafta boyunca öğrencilerden kütüphane, kitap ve okumak üzerine düşüncelerini ifade ettiği postitler yapıştırıldı. 2017 – 2018 eğitim yılı içerisinde TangülÇağıner Kütüphanesi’nden en fazla ödünç kitap alan öğrenciler de kütüphane yönetimi tarafından tespit edilerek ödüllendirildi.

OKUMANIN ÖNEMİ KONUSUNDA FARKINDALIK YARATILDI

54. Kütüphane Haftası vesilesiyle, kitap okumanın önemi hakkında farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler çerçevesinde, TangülÇağıner Kütüphanesi’nin öğrenci asistanları tarafından üniversite öğrencileri, eğitim elemanları ve idari personeli ziyaret edildi. Ziyaretlerde kitaplar dağıtılarak öğrenciler ve personel okumaya teşvik edildi. Uluslararası Final Üniversitesi TangülÇağıner Kütüphanesi’nden yapılan açıklamada, kütüphane haftasının kitap okumanın önemi ve faydaları konusunda farkındalığın artırılmasına vesile olduğu belirtildi. Açıklamada, üniversitede hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin kitap okumanın özendirilmesi yanında üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin işbirliğinin teşvik edilmesi açısından da anlam taşıdığı dile getirildi.