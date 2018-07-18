Türkiye ve adadaki tek İngilizce Aktüerya bilimleri programı DAÜ’de açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü iş birliğinde ortak yürütülecek olan Aktüerya Bilimleri Programı, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlıyor. Türkiye ve Kıbrıs’ta İngilizce dilinde tek program olma özelliğini taşıyan Aktüerya Bilimleri Programı, sektöre nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Özel sektörün de gelişmesine katkıda bulunacak olan programa ilişkin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu ile DAÜ arasında gerçekleşen toplantıya, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov ile Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç katıldı. Toplantı, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin Lefkoşa’daki merkezinde yapıldı.

Sektörden Olumlu Mesaj

Sigortacılar ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ülker Fahri, programın açılmasından büyük mutluluk duyduklarını ve sektör olarak iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti. Toplantıda söz alan sektör temsilcileri de söz konusu programın açılmasını çok olumlu karşıladıklarını vurguladı. Ciddi bir Aktüer ihtiyacı bulunan sektörde 34 sigorta şirketi bulunurken, aynı zamanda programdan mezun olanların devlet kurumlarında da istihdam edilmesi bekleniyor. Aktüer mesleğinde aylık 40 bin TL’ye varan maaş imkanları bulunuyor. YÖDAK ve YÖK tarafından onaylanan ve KKTC ile adada ilk kez DAÜ’de açılan Aktüerya Bilimleri Programı, özel sektörle iş birliği içerisinde ilerleyecek.

Aktüer Olmak İster Misiniz?

Aktüerya bilimi, temelleri 1870’li yıllara dayanmasına rağmen günümüz dünyasının riskli ekonomik koşullarında artan öneme sahip bir bilim dalı olarak değerlendirilmektedir. Bu bilim dalında ekonominin birçok alanında, özellikle sigortacılık ve finans alanlarında, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle birlikte finans konularını kullanarak risk değerlendirmesi yapar.

‘Aktüer’ esas olarak kazalar, prematüre ölümleri ve doğal afetler gibi belirgin olmayan olayları tahmin edebilmek için istatistikleri kullanır. Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.

En Başta Gelen 10 Meslek Arasında İlk Beşte

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş yeni açılacak olan söz konusu program ile ilgili bilgiler vererek, Aktüerya mesleğinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da para, prestij ve iş memnuniyeti açısından en başta gelen on meslek arasında ilk beşte yer aldığını ve ABD’de News & World Report’un 2017 yılında En Yüksek İş Güvenliği olan ilk 26 iş sıralamasında (ortalama yıllık gelir 97.070 ABD doları olarak) 23. sırada yer aldığını vurguladı.

İş Gücü İstatistikleri Bürosu’na göre, aktüer istihdam oranının 2016 ile 2026 arasında yüzde 22 büyüyeceğinin öngörüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Özarslan ve Prof. Dr. Bektaş, Türkiye’deki “Aktüerya Düzenlemeleri”ne göre, yaşam dalında faaliyet gösteren her sigorta şirketinin Aktüerya Siciline kayıtlı bir aktüer çalıştırması gerektiğini vurguladı.