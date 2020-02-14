Turizme taze kan

YDÜ Turizm Fakültesi 2019-2020 güz dönemi mezunları, diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezunları diplomalarını gerçekleştirilen törenle aldı.

Törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği Anabilim dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin’in müzik dinletisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanlığı dans okulu öğrencilerinin dans gösterisi büyük beğeni topladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, öğrencilerine kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitim vermeyi ilke edindiklerini, bunun için de bir ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Saner; “Hedefimiz öğrencilerimize her zaman en iyi, en kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitimi vermek oldu. Öğrencilerimizi gerekli bilgi ve beceri ile donatıp, dışarıda var olan rekabetçi iş ortamında, ulusal ve uluslararası seviyede hep ön sıralara oturmalarını sağlamayı hedefledik” dedi. Gastronomi bölümü öğrencilerinin, iki yıldır katıldıkları yarışmalardan derece ile döndüklerini dile getiren Prof. Dr. Saner, Şef Erhun Ekinci ve öğrencileri kutladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ise, bugünün özel bir anlamının olduğunu, çünkü eğitim süresince bilgi ve görgü ile donatılmış genç turizmcileri mezun ederek yeni hayatlarına adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada yaşanan gelişmeler, turizm sektöründe yeni stratejiler ve vizyonların hayata geçirilmesini zorunlu kıldığını belirten Doç. Dr. Tüzünkan, yılda 30 milyondan fazla turist ağırlayan KKTC ve Türkiye de, değişen dünya ile birlikte turizmde yenilenme ve çağa adapte olarak sağlık turizminde de atılımlar yaptıklarını vurguladı.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Büyüyen turizm sektörüne paralel olarak ülkemiz ekonomisinin de en önemli lokomotif sektörü olan turizm sektöründeki, girişimci ve çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmayı hedefleyen Turizm Fakültemiz, bölgemizdeki turizm sektörünün gelişmesine, bu alanda ihtiyaçların giderilmesine, ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine ve turizm sektörüne ulusal ve uluslararası katkı koymayı kendisine misyon edinmiştir” dedi.

Her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesinin, sanayi ve topluma dönük bilimsel katkılarını artırarak, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirme hedefiyle 4. Nesil Üniversite Modelini uygulamaya geçirdiğini anlatan Doç. Dr. Tüzünkan, mezun öğrencilere ve ailelere de seslendi. Ailelere çocuklarının başarılarını gururla izleyeceklerini dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, mezunlarının başarılarının göğüslerini kabartacağından söz etti.

Mezun öğrencilere de seslenen Doç. Dr. Tüzünkan, “Bugün yaşamınızın bir dönemini kapatıp bundan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yaptığınız anlamlı bir gün. Yakın Doğu çatısı altına ailelerinizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle yetişen gençler olarak girdiniz. Hocalarınız sizi Yakın Doğu Üniversitesi imkanlarıyla, teknolojiye dayalı yüksek olanaklar içinde çağdaş ve doğru bilgilerle donattı. Dünyanın farklı ülkelerinden, toplumun birçok kesiminden gelen arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek ve karşılıklı öğrenerek sosyal yaşamınızı oluşturdunuz. Edindiğiniz bilgilerle ufkunuzu geniş tutun, hayat boyu öğrenmeye devam edin, bilgilerinizi tazeleyin ve hedefiniz daima tüm dünya olsun. Sizinle bir kez daha gurur duyuyoruz. Başarılarınızın sizden sonra mezun olacak öğrencilerimize ilham olması dileğiyle... Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatınızda göstereceğiniz her yeni başarı, Yakın Doğu Üniversitesini daha da yüceltecek, bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktı” ifadelerini kullandı.

Türkçe konuşan öğrenciler adına konuşma Yapan Ruşen Amanat da, kendine güvenen, inanmış kendinden emin bir turizmci olarak mezun olduğunu ifade ederek, öğrenciyi seven ve değer veren insanların olduğu bir ülkede eğitim almanın kendisine evimdeymiş hissi verdiğini ve bu hissin kendisini bir adım daha ileriye taşıdığını dile getirdi.