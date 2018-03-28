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Turizm profesyonelleri LAÜ öğrencilerine bilgiler aktardı

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Turizm profesyonelleri LAÜ öğrencilerine bilgiler aktardı
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından  “Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Limak Cyprus Deluxe Hotel- Bafra yetkilileri Genel Müdür Mehmet Mülayim, Müşteri Hizmetleri Müdürü Kerem Sertbaşlı ve İnsan Kaynakları Birim Şefi Emrah Kamalı konuşmacı olarak katıldılar.

Etkinliğe, Turizm ve Otel  İşletmeciliği YüksekokuluÖğretim Görevlileri, Gastronomi Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri yoğunkatılım gösterdi. Etkinlikte, Limak Cyprus Deluxe HotelMüşteri Hizmetleri Müdürü Kerem Sertbaşlı,otelin görsel olarak genel tanıtımı ve sunumunu  yaparak, öğrencilere otel hakkında detaylı bilgiler aktardı.

“Kariyer Gelişiminde Stajın Önemi” konusunda bilgiler veren, Genel Müdür Mehmet Mülayim ise; ilerideki profesyonel yaşamda başarıya ulaşabilmek için Turizm Eğitimi alan öğrencilerin aldıkları teorik bilgilere ek olarak, yaz dönemi stajlarında Otellerin çeşitli bölümlerinde uygulamalı olarak pratik yapmalarının önemini ve faydasını örnekler vererek açıkladı.

Etkinliğin mülakat bölümünde öğrenciler,Limak Cyprus Deluxe Hotel- Bafra yetkilileri ile birlikte 2018 Yaz Dönemi Stajlarını Limak Cyprus Deluxe Otel’in çeşitli bölüm ve departmanlarında yapabilmek için karşılıklı görüşmeler yaparak  yazılı staj başvurularını yaptılar.

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