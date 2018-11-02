"Toplum organ bağışı için teşvik edilmeli"

UKÜ’lü Akademisyen Dr. Işık, toplumun organ bağışı konusunda teşvik edilmesini gerektiğini açıkladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyaliz Programı Sorumlusu Dr. Nurdan Işık, Organ Nakli ve Bağışı Haftası kapsamındayaptığı açıklamada, toplumunorgan bağışı bilincinin artırılması ve teşvik edilmesigerektiğini kaydetti.

Dr. Nurdan Işık, organ naklinin önemine değinerek, organ naklinin tedavisi tıbben mümkün olmayan, görev yapamayacak derecede hasarıolan organların yerine, canlı veya kadavradan sağlam olan organların alınarak hastanın sağlığına kavuşturulması yöntemi olduğunu söyledi. Dr. Işıktıpta meydana gelen gelişmelerle günümüzde karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak ve kalp nakilleriningerçekleştirildiğinide sözlerine ekledi.

18 yaşını aşmışakıl sağlığı yerindeherkesin organ bağışında bulunabileceğine dikkat çeken Işık, tüm devlet hastaneleri, özel hastaneler ve sağlık ocaklarında bağış yapılabileceğiniaktardı. Bir hastanede organ nakli yapılabilmesi için o merkezin üst düzeyde hizmet veriyor olması gerektiğini kaydeden Dr. Işık, organ naklinin sadece ameliyatla ilgili bir işlem olmadığını da belirtti. Dr. Işık, organ naklinin önceki ve sonraki süreci için o merkezin polikliniklerinin, laboratuvarlarının, görüntüleme ünitelerinin ve yatan hasta katlarının ortak çalışma noktası olması gerektiğini ifade etti. Organ naklinimultidisipliner bir çalışma olarak tanımlayan Işık, sadece bu çalışmayı tamamlamış olan sağlık kurumlarının organ naklini yapabileceğini belirtti.

Organ nakli bekleme listelerindeki hastaların büyük çoğunluğunun böbrek nakli için beklediğini dile getiren Işık, bu oranın artmasındaki en büyük etkenin kronik böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve diyabet hastalıklarının yaygın olmasından kaynaklandığını ifade etti.Dr. Işık, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Organ Nakli Koordinatörleri Derneği’nce yürütülen “Organ bağışı iyiliği bumerang gibi size dönsün. Donörse senindir” mesajıyla “Donörse Senindir” kampanyasına destek oldu.