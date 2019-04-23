banner255
45 0
Okul önündeki durak meyhane mi?
Okul önündeki durak meyhane mi?
39 0
 
Seni hiç unutmadık
Seni hiç unutmadık
17 0
48 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
113 0
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
70 0
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
79 0
banner82

Tohumun önemi, takası, bankası ve koruması konuşulacak

banner27

banner262
Tohumun önemi, takası, bankası ve koruması konuşulacak
banner267

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “Tohum; Mucizevi Yaşam Kaynağı” konulu konferans gerçekleşecek.

LAÜ Sinema Salonu’nda 26 Nisan Cuma günü 11:00 ile 13:00 saatleri arasında düzenlenecek konferansa,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Aktaş konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta tohumun önemi, takası, bankası ve koruması konuşulacak. Ayrıca Hibrit Tohum hakkında yanlış bilinenler, melezleme ıslahı, mutasyon ve GDO (trangenik tohumlar/bitkiler) hakkında bilgilerin aktarılacağıkonferans halka açık olacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.