Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “Tohum; Mucizevi Yaşam Kaynağı” konulu konferans gerçekleşecek.

LAÜ Sinema Salonu’nda 26 Nisan Cuma günü 11:00 ile 13:00 saatleri arasında düzenlenecek konferansa,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Aktaş konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta tohumun önemi, takası, bankası ve koruması konuşulacak. Ayrıca Hibrit Tohum hakkında yanlış bilinenler, melezleme ıslahı, mutasyon ve GDO (trangenik tohumlar/bitkiler) hakkında bilgilerin aktarılacağıkonferans halka açık olacak.