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THE'ye göre DAÜ dünyada ilk 601-800 bandında

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“Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için Dünya’nın en iyi fiziksel bilimler (Matematik, Fizik & Astronomi, Kimya ve İstatistik) eğitimi veren üniversitelerini” dün açıklarken, DAÜ'nün fiziksel bilimler eğitiminde dünyada ilk 601-800 bandında olduğu belirtildi

THE'ye göre DAÜ dünyada ilk 601-800 bandında

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), fiziksel bilimler eğitiminde dünyada ilk 601-800 bandında olduğu belirtildi.
DAÜ açıklamasına göre, “Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için Dünya’nın en iyi fiziksel bilimler (Matematik, Fizik & Astronomi, Kimya ve İstatistik) eğitimi veren üniversitelerini” dün açıkladı. 
Açıklamada şöyle denildi: “Princeton University, California Institute of Technology, University of Cambridge, Stanford University ve Harvard University gibi dev üniversitelerin yer aldığı söz konusu sıralamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 601-800 bandında yer aldı. 
Toplamda 1 bin 54 üniversitenin girebildiği listede DAÜ, Türk üniversiteleri arasında listeye 401-500 bandından girmeyi başaran Bilkent Üniversitesi, 501-600 bandından girmeyi başaran Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve 601-800 bandından girmeyi başaran Atılım Üniversitesi’nin ardından 6. sırada yer aldı. 
Listeye Türkiye’den toplam 26 üniversite girebildi. DAÜ, Kıbrıs genelinde de üçüncü sırayı elde etti. Söz konusu listeye Güney Kıbrıs’tan 401-500 ve 601-800 bandından girmeyi başaran iki üniversite bulunuyor.” 

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