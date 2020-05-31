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“Tereddütlerin ortadan kalkması için bakanlık tarafından gerekli girişimler yapıldı”

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Türkiye’de YÖK’ün yabancı ülkelerde okuyan TC uyruklu öğrenciler ile ilgili almış olduğu kararın, KKTC’de okuyan öğrenciler arasında ve üniversitelerde bazı tereddütlere neden olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, konuyla ilgili tereddütlerin ortadan kalkması için bakanlık tarafından gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi

“Tereddütlerin ortadan kalkması için bakanlık tarafından gerekli girişimler yapıldı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de YÖK’ün yabancı ülkelerde okuyan TC uyruklu öğrenciler ile ilgili almış olduğu kararın, KKTC’de okuyan öğrenciler arasında ve üniversitelerde bazı tereddütlere neden olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak, KKTC’de okuyan TC uyruklu öğrencilerin ÖSYM sınavı ile kaydolduğunu ve YÖK mevzuatına göre eğitim öğretim aldıklarını anımsattı ve KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin, iki farklı ülke pozisyonunda olmadığına ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti için KKTC’nin yabancı bir ülke durumunda olmayacağına dikkat çekti.

Söz konusu kararın bu çerçevede değerlendirildiğinde, yapılan açılımın yabancı ülkelere ÖSYM sistemi dışında bir yöntemle yerleşenleri kapsadığının düşünüldüğünü belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin ve üniversitelerin endişe etmemelerini; konuyla ilgili tereddütlerin ortadan kalkması için bakanlık tarafından gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bugün YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre yabancı ülkelerde okuyan TC uyruklu öğrenciler ile ilgili almış olduğu kararın kapsamı konusunda, KKTC’de okuyan öğrenciler arasında ve üniversitelerimizde bazı tereddütler hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere KKTC’de okuyan TC uyruklu öğrenciler, ÖSYM sınavı ile kaydolmakta ve YÖK mevzuatına göre eğitim öğretim almaktadırlar. Diğer taraftan KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri, iki farklı ülke pozisyonunda olmayıp bize göre bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türkiye Cumhuriyeti için KKTC yabancı bir ülke durumunda olmayacaktır.

Söz konusu karar bu çerçevede değerlendirildiğinde, KKTC’de okuyan öğrenciler ÖSYM kanalı ile yerleştirildiklerinden, yapılan açılım ÖSYM sistemi dışında bir yöntemle yabancı üniversitelere yerleşenleri kapsadığı düşünülmektedir. Kaldı ki bu öğrencilerin statüleri KKTC’deki öğrencilerle aynı olmadıkları açıktır. Söz konusu kararın bu çerçevede alınmış olduğu düşünüldüğünden, öğrencilerimizde, üniversitelerimizde endişe etmeyip, öğrencilerimizin dönemsel sorunlarını minimize edecek çalışmalarına devam etmelerinin daha doğru olacağını ifade etme ihtiyacındayım.

Konuyla ilgili tereddütlerin ortadan kalkması için tarafımızca gerekli girişimler yapılmaktadır. Kısa süre içinde konunun aydınlığa kavuşacağına inancımız tamdır. Konuyla ilgili farklı yorumların yapılması, TC ile ortak hedeflere yürüyüşümüze katkı sağlamamaktadır. Bu bakış açısıyla konunun değerlendirilmesi ve yazışmaların sonucunun beklenmesinin daha uygun olacağını düşündüğümü paylaşır, sağlıklı günler dilerim.”

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Etiketler; #YÖK #ÖSYM #Üniversite
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