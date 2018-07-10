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"Tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara kadar çıkacak"

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"Tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara kadar çıkacak"
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Akbay, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara kadar çıkacağını açıkladı.   

Dr. Gökhan Akbay, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumları bu günü nüfusla ilgili farkındalık yaratacak kampanyalarla değerlendirdiklerine dikkat çekerek,  “Örneğin 2018 yılının sloganı “Aile Planlaması bir İnsan Hakkıdır”. Bu sloganın tercih edilmesinin nedeni, 2018 yılının aile planlamasının ilk kez insan hakkı olarak kabul edildiği Uluslararası İnsan Hakları Konferansı’nın 50. yıldönümü olması” ifadesini kullandı.

İnsan nüfusunun 20’inci yüzyılda üç kattan fazla arttığını belirten Akbay,  “Aile planlaması doğurganlığı düşürüyor ancak ölüm hızındaki düşüşle eşit değil. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre 2050 yılında nüfus 10 milyara kadar çıkacak” dedi. Nüfus sorununun sadece insan sayısındaki artıştan ibaret olmadığına değinen Dr. Gökhan Akbay, nüfus artışı ile göç, çarpık kentleşme, yoksullaşma, işsizlik, sağlık hizmetlerinde yetersizlikler, kültürel entegrasyon sorunu gibi sorunların da bulunduğunu kaydetti. Nüfus artış hızının düşük olduğu ülkeler hakkında da bilgi veren Akbay, “Bu ülkelerde yaşlı nüfus oranı yükseliyor ve bu da toplumun üretkenliğini azaltıyor” dedi.

Dr. Gökhan Akbay nüfus sorununun KKTC’ye yansımalarını göç, kentleşme ve kültürel entegrasyon konularında gözlemleyebileceğimizi belirterek, yoğun dış göçten kaynaklı entegrasyonun, konut, sağlık ve altyapı sorunlarına çare bulunmasının uzun yıllar boyunca KKTC’nin gündeminde olacağını da açıkladı. Nüfusu gençleştirilmesinin önemine de değinen Akbay, ancak bunu yaparken yukarıdaki sorunlara çare üretecek bir siyaset izlenmesinin önemli olduğunu bildirdi.

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