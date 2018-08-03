Spora yön verecek fakülte

YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ülkenin ilk Spor Bilimleri Fakültesi oldu

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 1997 yılından itibaren spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları ile öğrencilerine ‘yerinde ve katılımcı gözlemcilikle’ ilgili imkânlar sunan Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Spor Bilimleri Fakültesi oldu. Fakülte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Spor Bilimleri alanında eğitim veren ilk Fakülte olma özelliğini taşıyor.

Bünyesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini barındıran Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üstlendiği misyon ve vizyon doğrultusunda yenilenen eğitim programıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında nitelikli akademik kadrosuyla Spor Bilimleri Fakültesi olarak spora yön vermeye devam edecek.

Bugüne kadar 2060 öğrencinin mezun olduğu edildiği fakülte, yürüttüğü lisans programlarıyla spor alanında gerekli teknik bilgiye sahip, etik kurallara bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Yöneticileri, Antrenör ve Rekreasyon Liderleri yetiştirmenin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarıyla da ülkemizde, spor ve sporla ilgili branşlarda öncü bir araştırma kurumu olmayı ilke edinmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin eğitim hedeflerini açıklayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, fakülte olarak Spor Bilimleri'ne ilişkin çağdaş öğretmen, antrenör, yönetici ve rekreasyon lideri yetiştirilmesinde öncülüğü devam ettireceklerini söyledi.

Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde kaliteli iş gücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yenilikçi, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük edebilen ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen motivasyonu yüksek profesyoneller yetiştirmeyi misyon edindiklerini dile getiren Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Spor Bilimleri Fakültesi olarak yapıcı, yaratıcı, insan ilişkilerinde profesyonel, dürüst, risk alabilen ve bu alanda yüksek performans sergileyen, kendisini bilimsel ve teknolojik olarak kendisini yenileyebilen bir eğitim ve öğretim kurumu olmak hedefimizdir’ dedi.

Gerek akademik, gerekse sosyal açıdan öğrenciye örnek olabilecek yüksek nitelikli öğretim üyeleri, sorunlara öğrenci merkezli yaklaşım ve çözüm, hızlı ve etkin iletişim, öğrenci-danışman kariyer planı, kampüs içi ve kampüs dışında spor bilimlerine ilişkin tüm kurumlarla iletişim ve spor bilimlerine ilişkin teknoloji eğitimi ve kullanımı özelliklerine sahip bir fakülte olduklarını anlatan Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını söyledi. Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Fakültemiz öğrencilerinin, mezun olduklarında kendi alanlarında profesyonelliği kanıtlamış, kendine güvenen, hedefleri belli, başarıya koşan beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor yöneticileri, antrenörler ve rekreasyon liderleri olacağından hiç şüphemiz yoktur” dedi.