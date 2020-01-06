Sosyal hizmetler himayesinde olan yüksek öğrenim öğrencileri için protokol

Anne ve babasını bir nedenle kaybeden Sosyal hizmetler himayesinde olan yüksek öğrenim öğrencilerinin okul harçlarının karşılanması yönündeki protokol bugün imzalandı

Yükseköğrenim gören ve özel durumu olan öğrencilerin devlet tarafından desteklenmesi için Burs Tüzüğü’nde düzenlemeye gidiliyor.

Düzenleme, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan, koruyucu aile yanında olan, engelli nakdi yardımı alan ve annesiyle babasını kaybeden öğrencilerin okul harçlarının ve burs ihtiyaçlarının karşılanmasını öngörüyor. Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlayacak. İhtiyaçlı çocuklarla ilgili bildirimi ise Sosyal Hizmetler Dairesi yapacak.

Bu kapsamda bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu imza koydu.

Eğitim Bakanlığı’ndaki imza töreninde her iki bakan da kısa birer açıklama yaptı. Törene, daire müdürleri ve bakanlıkların yetkilileri de katıldı.

ÇAVUŞOĞLU: “SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA KATKI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, devletin herhangi bir sebeple annesini ve babasını kaybeden, koruyucu ailelerin yanında bulunan çocuklara burs verdiğini kaydederek, söz konusu çocukların okul harçlarının ödenmesi konusunda zafiyet yaşandığını dile getirdi.

“Okul harçları bu çocukların hedeflediği mesleğe ulaşmasında engel olmamalı” diyen Eğitim Bakanı, bu nedenle böyle bir düzenlemeye gidildiğini belirtti, bu kapsamdaki çocukların okul harçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağını açıkladı.

İmzalanan mutabakat zaptının burs değişikliğinin temelini oluşturacağını kaydeden Nazım Çavuşoğlu, “Topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini istediğimiz bu çocuklar da artık devletten her türlü katkıyı alabilecek. Tüzük değişikliği sonrasında sosyal devlet anlayışına bir katkı daha yapmış olacağız. Yılladır göz ardı edilen ama bu çocukların iliğine kadar hissettiği üzüntüyü ortadan kaldıracağız. Protokolü önemsiyorum” dedi.

SUCUOĞLU: “İKİ BAKANLIK İHTİYAÇLI ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, iki bakanlığın ekiplerinin ihtiyaçlı çocukların eğitimde desteklenmesi için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Sucuoğlu, Burs Tüzüğü’nde yapılacak düzenlemenin Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan, koruyucu aile yanında olan, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası altında nakdi yardım alan, anne ve babasını kaybeden çocukların okul harçları ve burslarıyla ilgili olacağını yineledi.