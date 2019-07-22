"Sıcak havalar insan psikolojisini olumsuz yönde etkiler"

UKÜ PDAREM Uzman Psikoloğu Haşimoğulları sıcak havaların psikolojimizi olumsuz yönde etkilediğini açıkladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi

(PDAREM) Uzman Psikoloğu Çise Haşimoğulları, şu sıralar sıcak havaların artış gösterdiğini ve

bu durumun psikolojimizi olumsuz yönde etkileyebileceğini açıkladı.

Çise Haşimoğulları son yıllarda yapılan araştırmalara dikkat çekerek, sıcak havaların insanlar

üzerinde stres yaratabildiğini, sinirlilik, dikkat eksikliği, uyku problemleri, tahammülsüzlük,

endişe, enerji eksikliği gibi belirtilerle de kendini gösterebildiğini dile getirdi. Sıcak havalara

bağlı olarak kalp ritminin hızlanması ve sık nefes alınmasının panik atakları tetiklediğine dikkat

çeken Haşimoğulları, “Ayrıca depresyon semptomları gösteren bireylerde de stres durumunu

arttırarak, mutsuzluk durumu yaratabilir” şeklinde konuştu. Çise Haşimoğulları, araştırmalarda

sıcak havalarda suç oranlarının artış gösterdiğine dair veriler bulunduğunu da bildirdi.

Yaz aylarının sıcak olmasına bağlı olarak bireylerin dışarıda gerçekleştirecekleri etkinliklerin

sayılarında azalma olduğunu belirten Haşimoğulları, “Bu durum daha fazla huzursuzluk

yaratarak, dikkat gerektiren işlerin sürdürülmesinde soruna sebebiyet vermektedir. Bu nedenle

dışarıda gerçekleştirilen aktiviteler devam edilmesi önemlidir” dedi. Haşimoğulları, sürekli

olarak olumsuz düşüncelere odaklanmanın stresi arttırabildiğini aktararak, öncelikli hedefin

stresi kontrol altına almak olduğunun altını çizdi.

Sıvı tüketiminin yeterli olmadığı durumlarda vücudun elektrolit dengesinin bozulduğunu da dile

getiren Haşimoğulları, bu durumun sinirlilik, dikkat eksikliği, uyku problemi, isteksizlik, endişe,

halsizlik, iştah kaybı olarak ortaya çıkabileceğini açıkladı. Çise Haşimoğulları yaz döneminde bu

nedenle sıvı tüketiminin önemli olduğunu ve bol miktarda su alınması gerektiğini de ekledi.

Haşimoğulları son olarak, tüm çözüm yollarına rağmen bireylerin streslerini ya da duygu

durumlarını kontrol altına alamamaları sözkonusu ise bir uzmandan yardım istemenin faydalı

olacağını dile getirdi.