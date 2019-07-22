"Sıcak havalar insan psikolojisini olumsuz yönde etkiler"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi
(PDAREM) Uzman Psikoloğu Çise Haşimoğulları, şu sıralar sıcak havaların artış gösterdiğini ve
bu durumun psikolojimizi olumsuz yönde etkileyebileceğini açıkladı.
Çise Haşimoğulları son yıllarda yapılan araştırmalara dikkat çekerek, sıcak havaların insanlar
üzerinde stres yaratabildiğini, sinirlilik, dikkat eksikliği, uyku problemleri, tahammülsüzlük,
endişe, enerji eksikliği gibi belirtilerle de kendini gösterebildiğini dile getirdi. Sıcak havalara
bağlı olarak kalp ritminin hızlanması ve sık nefes alınmasının panik atakları tetiklediğine dikkat
çeken Haşimoğulları, “Ayrıca depresyon semptomları gösteren bireylerde de stres durumunu
arttırarak, mutsuzluk durumu yaratabilir” şeklinde konuştu. Çise Haşimoğulları, araştırmalarda
sıcak havalarda suç oranlarının artış gösterdiğine dair veriler bulunduğunu da bildirdi.
Yaz aylarının sıcak olmasına bağlı olarak bireylerin dışarıda gerçekleştirecekleri etkinliklerin
sayılarında azalma olduğunu belirten Haşimoğulları, “Bu durum daha fazla huzursuzluk
yaratarak, dikkat gerektiren işlerin sürdürülmesinde soruna sebebiyet vermektedir. Bu nedenle
dışarıda gerçekleştirilen aktiviteler devam edilmesi önemlidir” dedi. Haşimoğulları, sürekli
olarak olumsuz düşüncelere odaklanmanın stresi arttırabildiğini aktararak, öncelikli hedefin
stresi kontrol altına almak olduğunun altını çizdi.
Sıvı tüketiminin yeterli olmadığı durumlarda vücudun elektrolit dengesinin bozulduğunu da dile
getiren Haşimoğulları, bu durumun sinirlilik, dikkat eksikliği, uyku problemi, isteksizlik, endişe,
halsizlik, iştah kaybı olarak ortaya çıkabileceğini açıkladı. Çise Haşimoğulları yaz döneminde bu
nedenle sıvı tüketiminin önemli olduğunu ve bol miktarda su alınması gerektiğini de ekledi.
Haşimoğulları son olarak, tüm çözüm yollarına rağmen bireylerin streslerini ya da duygu
durumlarını kontrol altına alamamaları sözkonusu ise bir uzmandan yardım istemenin faydalı
olacağını dile getirdi.