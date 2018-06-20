Sevinç ve gurur bir aradaydı

YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Hastanesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Aslı Aykaç; “Çağdaş ve kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesinde iyi donanımlı bir hastaneye, iyi yetişmiş ve deneyimli hekim kadrosunun yanında olmazsa olmazlardan biri de nitelikli yardımcı sağlık personellerinin varlığıdır. Sizler kaliteli sağlık hizmeti verilmesinde belki her zaman ön plana çıkamayan asıl oyuncularsınız. Ne kadar iyi ve donanımlı cihazlarınız olursa olsun iyi bir eğitim almış iyi ve tecrübeli sağlık personelinin etkisi başarıda yadsınamaz” dedi.

Prof. Dr. Aykaç; “2008 yılında KKTC’de bir ilk olarak açılan tıp fakültesi ve buna paralel olarak 2010 yılında hizmete giren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile beraber yüksek standartlara ulaşma misyonundaki bir sonraki basamağını 2011 yılında nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmek amacıyla sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuzun hizmete girmesi ile tamamlanmıştır. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda 2011 yılında sadece 2 bölüm vardı ve bu iki bölümden mezun olan 34 öğrencimiz mevcuttu. Bugün 2017-2018 bahar döneminde toplam 70 programda eğitim vermeye devam etmekteyiz. Önümüzdeki dönem 2018-2019 güz dönemi itibari ile iki yeni programın eklenmesi ile beraber 25 ön lisans’tan oluşan bir yüksek okul olmanın verdiği mutluluğu hep birlikte yaşamaktayız. Mezun olan öğrencilerimiz iki yıllık eğitimleri boyunca 17500 saat teorik 4 bin saat pratik uygulamalı yanında yaz döneminde 30 iş günü sürekli mesleki staj uygulaması yapmışlardır” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu da;“İlk çağlardan başlayarak günümüze ulaşan süreçte bilgiyi üreten yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde geliştiren kurumlardır. Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel’in engin öngörüsü doğrultusunda 1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye bir yüksek öğretim kurumudur. 19 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 28 araştırma merkezi ve 1600 öğretim elemanı ve 27 bin öğrencisine en iyi eğitim ve öğretimi, araştırma ortamını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel amacı kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerleri gözeten, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir” diyerek cümlelerine başladı.

Son olarak öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kocaoğlu; “Diploma alarak sadece hayatınızın belli bir dönemini tamamladınız. Diplomanız sizin aslında bundan sonraki meslek hayatınıza başlamanız için bir araç olacaktır. Bizim size verdiğimiz temel eğitim üzerine bundan sonra yapacağınız pratikler sizin tecrübelerinizi artıracaktır. Bugün diplomalarınızı alıp bizden ayrılacaksınız ama şunu da bilmenizi isteriz. Ne zaman bir rehberliğe veya yardıma ihtiyacınız olur ise Yakın Doğu Üniversitesi çalışanları size yardım etmekten, yol göstermekten memnun olacaktır. Bu vesile ile sizleri tekrar tebrik ederken, yeni yaşamınızda başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Konuşmalarının ardından meslek andını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Aslı Aykaç içirtti. Tören diplomaların dağıtılmasının ardından mezun öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.