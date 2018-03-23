Guınness Rekorlar Kitabı’na giren komedi “Şen Makas” DAÜ’lülerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonunda, Amerika Birleşik Devletleri tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu “Şen Makas”, 21 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda tiyatro severlerle buluştu. Rekor sahnelenme oranıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek dikkatleri üzerine çeken, Charlie Chaplin Komedi Ödülü alan tek komedi olma özelliğini taşıyan ve Türk Tiyatrosu’na Tiyatrokare tarafından uyarlanan oyuna ilgi çok büyüktü. DAÜ personeli ve öğrencilerin yanı sıra Gazimağusa halkı da oyuna büyük ilgi göstererek tüm salonu doldurdu. Eşine rastlanmayan bir interaktif komedi olan “Şen Makas”, Nedim Saban’ın yönetmenliğinde; Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler ve Jess Molho gibi tanınmış tiyatrocuların performansıyla DAÜ’lülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Seyirciler De Katıldı

DAÜ VYK Başkanı İlker Edip ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın da izlediği “Şen Makas”ta, seyirciler bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık etti, oyuna katıldı ve bol bol kahkaha attı. Kuaför salonuna sızan katili de izleyicilerin soruları ve akıl yürütmeleri ortaya çıkardı. Cep telefonlarının açık kaldığı oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, ışık tasarımı Mustafa Bal, kostüm tasarımı Günnur Çaras, özgün müziği Flört Grubu’ndan Çağatay Kehribar ve Bülent Güven, koreografisi Ayşegül Sünnetçioğlu’na ait. Oldukça ilgi gören oyunun ardından, “Şen Makas” ekibine DAÜ adına İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren tarafından plaket takdiminde bulunuldu. Oyun, her gece sorulan sorulara göre farklı bir şekilde oynanıyor. “Şen Makas” Boston’da 1979 yılından bu yana aralıksız olarak perde açıyor.