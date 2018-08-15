Sanatçılığa fırsat

YDÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ve Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı için başvurular sürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Akademik eğitim yılı için, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı seviye tespit sınav kayıtları sürüyor

11 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek sınava girmek isteyen aday öğrencilerin ön kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Kayıt Yapılabilecek Adresler:

Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine veya KKTC ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına;

KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Tel: (0392) 223 64 64’den ön kayıt yaptırabilecekler.

Seviye Tespit Sınavı Tarih ve Yeri:

Eylül 2018 Salı sabah saat 10.00 da Atatürk Eğitim Sarayı Resim-İş Öğretmenliği Atölyesi 3.kat.

Sınav üç oturumdan oluşmaktadır;

Desen çizimi.

İmgesel Tasarım.

Mülakat.

Sınava girmek için gerekli malzemeler;

2 adet 50×70 çizim kağıdı.

Kalem, silgi.

Sınava girişi belgesi.

Kısa özgeçmiş.

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları sürüyor.

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Akreditasyon ve Denetleme Kurulu (YÖDAK) onaylı programlara, 2018-2019 Öğretim Yılı için 40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edileceği duyuruldu.

Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı yetenek sınavlarının, 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı’nda saat 10.00’da yapılacağı bildirildi.

SINAV İÇERİKLERİ…

Lisans öğrencileri bölüme kabul için; Tartım tekrarı, tek ses, aralık, akor, Tonal – makamsal ezgi tekrarı, öğrencinin hazırladığı şarkı, İstiklal Marşı, öğrencinin çalgı performansı, yazılı sınav ve sözlü mülakata tabi tutulacaklar.

Yüksek Lisans kabulleri içinde yazılı sınavda; Eser çözümleme, müzik eğitimi ile ilgili sorular, sözlü sınavda da lisans üstü seviyede 1 etüt, 1 eser ve sözlü mülakat yapılacaktır.

Doktora kabulü içinse adaylar yazılı sınavda; Eser çözümleme ve Müzik Eğitimi ile ilgili sorular sözlü bölümde ise doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser ve sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

Yurt dışında bulunan T.C. yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerine veya ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine; KKTC’de bulunan T.C. ve KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya 0392 680 20 00 numaralı telefonu arayarak dahili 5110'dan ön kayıt yaptırabileceklerdir.

Detaylı bilgi için ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine e-posta yollayabilir ya da (0392) 223 6464–168 numaralı telefondan bölüme ulaşılabiliyor.