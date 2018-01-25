Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’in gururlandıran başarısı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’in, “IEEE Transactions on Industrial Electronics” dergisinde Yardımcı Editörlük (Associate Editor) görevine atandığı bildirildi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Topluluğu’nun (IEEE) üye sayısı ve teşkilatlanma bakımından dünyada en büyük kuruluş olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kömürcügil’in almış olduğu görevin, hem ülkenin araştırma / geliştirme potansiyelini göstermesi hem de KKTC yükseköğretim alanının kalitesini göstermesi ve tanıtımı bakımından önemli olduğu kaydedildi.

YÖDAK Başkanı ve üyelerinin, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’i tebrik ederek başarılarının devamını dilediği belirtilen açıklamada, şunlar da aktarıldı:

“Dünyada endüstriyel elektronik alanında etki faktörü (impact factor=7.17) açısından en yüksek yerde olan “IEEE Transactions on Industrial Electronics” dergisi, aynı zamanda TÜBİTAK’ın bu alanda listelenmiş yayınları arasında birinci sırada yer alıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok ünlü profesörün yer aldığı platformda ikinci Türk olma başarısını gösteren YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Kömürcügil, yılda 3,000’in üzerinde makale gönderilen yüksek prestijli söz konusu iki dergide görev alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ve YÖDAK’ı temsil etmeye devam edecek.”