Polis ile YDÜ arasında işbirliği protokolü

Polis Genel Müdürlüğü ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında eğitim, bilim ve toplumsal fayda odaklı ortak proje yürütme konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun imza koyduğu işbirliği protokolü kapsamında eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek.

İrfan Günsel, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Polis teşkilatı ile işbirliğini geliştirmekten gurur duyuyoruz” derken, Süleyman Manavoğlu, YDÜ ile hem sağlık hem de eğitim konusunda birliktelikleri olduğunu, iki kurum arasındaki işbirliğinin bu protokol ile artarak devam edeceğini söyledi.

