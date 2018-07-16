banner107
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
41 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
458 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
46 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
81 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
37 0
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
47 0
Type R rekor kırmaya devam ediyor
Type R rekor kırmaya devam ediyor
58 0
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
58 0
banner82
banner147

Polis ile YDÜ arasında işbirliği protokolü

banner27

Polis ile YDÜ arasında işbirliği protokolü
banner137

Polis Genel Müdürlüğü ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında eğitim, bilim ve toplumsal fayda odaklı ortak proje yürütme konusunda işbirliği protokolü imzalandı.
Üniversiteden verilen bilgiye göre,  YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun imza koyduğu işbirliği protokolü kapsamında eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek.
İrfan Günsel, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Polis teşkilatı ile işbirliğini geliştirmekten gurur duyuyoruz” derken, Süleyman Manavoğlu, YDÜ ile hem sağlık hem de eğitim konusunda birliktelikleri olduğunu, iki kurum arasındaki işbirliğinin bu protokol ile artarak devam edeceğini söyledi.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.