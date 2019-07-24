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Polis ile ARUCAD'ten Eğitim işbirliği protokolü

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Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. M.Turan Aksoy’un imza koyduğu protokolle, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensuplarıyla eşleri ve çocukları, indirimden yararlanacak

Polis ile ARUCAD'ten Eğitim işbirliği protokolü
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Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında “Eğitim İş Birliği” protokolü imzalandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. M.Turan Aksoy’un imza koyduğu protokolle, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensuplarıyla eşleri ve çocukları, indirimden yararlanacak. 
Polis Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Genel Sekreteri Vacide Gören ile PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa Ceylanlı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde konuşmalar da yapıldı.
MANAVOĞLU
Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi yöneticilerine eğitim konusunda polis örgütüne sağladıkları destekten ötürü teşekkür etti.
Manavoğlu, her türlü eğitime hazır olduklarını belirterek, protokolün iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu. 
AKSOY
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Aksoy, eğitim konularında polis mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti, protokolün hayırlı olması diledi.

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