“Park Palace Residance” hizmete girdi

Girne Üniversitesi tarafından öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” yoğun katılımla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi Karakum kampüsünde yer alan açılış törenine; Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, milletvekilleri, kaymakamlar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, rektör yardımcıları, devlet ve hükümet yetkilileri yanında davetli misafirler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gökmen Dağlı ile Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, milletvekilleri Hasan Taçoy ile Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Gökmen Dağlı: “Öğrenciler ve Öğretim Görevlilerinin Sosyal Yaşam İhtiyaçlarını Karşılayacak Modern Bir Yaşam Alanı Oluşturduk”

Açılış töreninde ilk sözü alan Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, çağın gerektirdiği her türlü donanım ve konfora sahip olan Park Palace Residance’ın, güvenli ve nitelikli öğrencilik yaşamını deneyimleyecek olan üniversite öğrencilerine büyük oranda fayda sağlayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Gökmen, “Park Palace Residence”ın içerisinde ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, Akademik Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, Çalışma ve ETÜD Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, Restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurgulanmıştır” ifadesini kullandı.

Girne Üniversitesi’nin, katılımcı, farklılıklara saygılı, öğrenci odaklı bir anlayış ile disiplinlerarası eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, uluslararası nitelikte eğitim veren objektif düşünebilen, sorgulayan, araştıran, bilgi ve değer üreten, yaratıcı, etik ve ahlaki değerlere önem veren, toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi. Girne Üniversitesi’nin hızla büyümeye devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “2 adet eğitim ve araştırma gemisi, 2 adet eğitim uçağı, son teknoloji altyapısı ile donatılmış hastane ve hastane laboraratuvarları, tıbbi görüntüleme cihazları, diş hastanesi ve diş laboratuvarları, denizcilik ve havacılık programlarımıza yönelik en yüksek teknolojiye sahip simülasyon odaları ile fark yaratan güçlü alt yapısı ile 2013 yılından itibaren bugüne kadar üniversitemiz hızla büyümeye devam ederken 13 fakülte, 1 yüksek okul, 3 meslek yüksek okuluna bağlı toplam 42 lisans-önlisans programları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. Rüveyde Bundak: “Hem Barınma Hem de Sosyal Yaşam İhtiyaçları Karşılanacak”

Girne Üniversitesi Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Rüveyde Bundak da yaptığı konuşmada, Park Palace Residance’ın öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunan, öğrenci ve öğretim üyelerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak bir yuva olarak inşa edildiğini söyledi.

Girne Üniversitesinin kurulduğu andan itibaren öğrencisi, öğretim elemanı ve eğitim için gerekli alt yapıya hemen kavuştuğunu dile getiren Prof. Dr. Bundak, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde bölgenin dikkat çeken üniversitelerinden biri konumuna geldiğini ifade etti. Eğitim ve araştırmaya hizmet verecek, bölgenin en donanımlı Hastahanesi olan Girne Üniversitesi Dr. Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi’nin, Girne Bölgesi halkına kaliteli sağlık hizmetleri sunduğunu belirten Prof. Dr. Bundak, “Toplam 8 anabilim dalının hizmet verdiği Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi de, 1 adet tam donanımlı lokal ameliyathane, 1 adet bilgisayarlı tomografi ve hastalara ayni gün içinde diş protez imkanı sağlayacak CADCAM cihazı ile Pedodonti Anabilim Dalı hizmetleri kapsamında, bebeklikten ergenliğe kadar geçen dönemde süt ve daimi dişlerin hastalıkları ile çocuklarda, ağız ve diş dokularındaki hastalıkların tedavisi ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları konusunda hizmet vermektedir” dedi.

Prof. Dr. Rüveyda Bundak, Girne Üniversitesinin kuruluşunda, eğitim ve öğretim etkinliklerine kardeş kuruluş olan Yakın Doğu Üniversitesinin sağladığı olanaklara ve Günsel ailesine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Ülke ekonomisine, Sağlığına, Sanatına ve Teknolojik Gleişimine Yatırımlar Yapmaya Devam Edeceğiz”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel açılışta yaptığı konuşmada, 15 bin metrekare büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli Park Palace Residance ülke eğitimine, ekonomisine, sağlığına, sanatına ve teknolojik gelişimine önemli bir satır başı olduğunu belirtti.

Park Palace Residance’ın Girne şehrine yeni modern bir yaşam alanı sağlayacağını ifade eden Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, hem öğrencilere hem de ülkemizi ziyaret eden konuklara rahat ve konforlu bir konaklama hizmeti sunmayı sağlayacak önemli bir proje olduğunu söyledi. Kurdukları eğitim kurumlarıyla gerek ülke insanına gerekse dünyanın dört bir yanından ülkemize okumak için gelen gençlerin geleceklerini hem hayallerinde hem de gerçekliklerinde inşa ederken aynı zamanda rahat bir yaşam sürmelerini istediklerini anlatan Doç. Dr. Günsel, “Bu hedef doğrultusunda ilk günden üniversitenin son aşamasına dek tüm gençlerimize ve yetişkinlerimize bilimsel olarak en gelişkin ve yaşamsal olarak en rahat ve konforlu ortamları yarattık” dedi.

Sınırsız hayallerini somut yatırımlar ve hizmetler olarak ülkeye kazandırırken, hayata geçirdikleri projelerle halkın yaşamlarını daha refah içinde yaşayabilmelerini ve dünya ekonomisinden dışlanmadan dışa bağımlılıklarını azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Doç. Dr. Günsel, ülkenin dört bir yanına inşa ettikleri modern ve tam donanımlı sağlık kurumlarıyla da geniş kitlelere kaliteli sağlık hizmetleri sunduklarını anlattı. Doç. Dr. Günsel, toplumsal fayda odaklı projelerle toplumsal yaşamı zenginleştirirken, teknoloji ve endüstri alanındaki projeleriyle, müzelerle ülkenin tarihine, eğitimine, ekonomisine ve sağlığına olduğu kadar kültürüne ve sanatına da sahip çıkma misyonunu hayata geçirdiklerinden söz etti.

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel şöyle konuştu: “Ekonomi kurumlarımızda başta kendi halkımız olmak üzere tüm hizmet verdiğimiz kitlelerin ekonomik hedeflerine ulaşmaları, yaşamlarını daha refah içinde yaşayabilmelerini ve dünya ekonomisinden dışlanmadan dışa bağımlılıklarını azaltmayı hedefledik. Bir yandan insanımızın ekonomik durumunu iyileştirip onun refahını arttırırken diğer yandan bölge ve dünya ekonomisinin önemli paydaşlarından biri olma yolunda önemli adımlar attık. Sağlık alanında hem teknolojinin hem hizmet kalitesinin sınırlarını zorladığımız sağlık kurumlarımızla halkımıza, bölgemize ve dünyaya şifa dağıtan önemli sağlık kurumları inşa etmenin yanında ülkemize ve dünyaya sağlık fakülteleriyle ve deneyimli akademik kadrosuyla araştırmacı, üretken, toplum sağlığını ön planda tutan nesiller yetiştiren öncü sağlık kurumları armağan ettik. Bugün burada geçmiş yıllarda attığımız tüm adımlarda olduğu gibi, ülkemize bir değer daha kazandırmanın ve bir hedefimize daha ulaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluk, ülkemiz adına gerçekleştireceğimiz yeni yatırımların enerjisiyle birleşerek, bizi ülke olarak her yıl daha da ileriye taşıyacaktır. İnşa edilmiş yeni bir eserin açılışını birlikte gerçekleştirirken geleceğin inşasına atılmış yeni bir adımımızı da her zaman olduğu gibi hep birlikte kutluyoruz. Bu mutluluğu doyasıya kutlarken diğer adımlarımız gibi bu adımın da önümüzdeki yıllarda atacağımız çok sayıdaki adımın bir parçası olduğunu unutmuyoruz.”

Sözlerinin sonunda ülkeye bir değer daha kazandırmanın ve bir hedeflerine daha ulaşmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Doç. Dr. İrfan S. Günsel, yenilikçi ve gelişimci bir vizyonla daha büyük eserlere imza atarak ülke gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Nidai Güngördü: “ Öğrenciye ve İnsana Verilen Değerin Önemli Bir Parçası”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Karakum’da konuşlanan Girne Üniversitesi kenti için çok önemli bir artı değer olduğunu belirterek, öğrencilerin kaliteli bir eğitim alırken, barınma sorunlarının da doğru bir şekilde çözülmesine vesile olacak Park Palace Residance’ın öğrenciye ve insana verilen değerin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin yapacakları yatırımların, Girne kenti için düşünülen imajların bir üst seviyeye çıkmasına yardımcı olduğunu ifade eden Nidai Güngördü, “Girne Kenti’nde barınma sorunu, Girne Kenti’nde öğrencilerin yeme içme mekanlarıyla olan ilişkileri bizim için çok önemli. Öğrencilerimize insanca davranmamız gerekir, öğrencilerimiz sadece kentimize para bırakan insanlar olarak değil, onları bir mal olarak değil, onları da bu kentin 4-5 yıllık önemli parçaları olarak algılamamız gerekir ve öğrenciler bizlerle birlikte bu kentte, 4-5 yıl birlikte oldukları zaman Girne ile ilgili güzel düşüncelerle okulu tamamlamaları, güzel düşüncelerle geldikleri ülkelerine dönmeleri gerektiğine inanırım. Dolayısıyla bu ve buna benzer kaliteli yapılar, öğrencilerin kentle ilgili memnuniyetlerini belirlemekte, okulla ilgili, eğitim hayatıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirmekte çok önemli bir faktördür” sözlerini kullandı.

Karakum’un farklı bir noktasında böylesi güzel bir barınma tesisinin açılmış olmasının Girne kenti açısından çok önemli olduğuna inanç belirten Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, projeyi hayata geçiren Suat Günsel ile ekibine teşekkür etti.

Ersin Tatar: “Ekonomik Yatırımlar Refah Düzeyimizi Artıracak”

“Karakum’a beyaz bir sayfa geldi” diyen milletvekili Ersin Tatar da törende söz alarak, Günsel ailesini yaptığı yatırımlardan dolayı tebrik etti. Milletvekili Tatar: “Beyaz güzellik demek, zenginlik demek, ışık demek. Günsel ailesi, Yakın Doğu ailesi, Girne Üniversitesi ailesi ile birlikte inşaa edilen beyaz binadan ışığı görüyoruz. Ekonomik yatırımların devam etmesi ile bu krizlerden çıkıp, insanlarımıza daha fazla refah verebileceğiz. Günsel ailesini, yatırımcıları ülkeye duydukları güvenden dolayı tebrik eder, inşallah önümüzdeki yılların gerek güzel öğrenme, gerek bunlara bağlı olarak diğer sektörlerde olumlu gelişmelere yol açacağına ve dolayısı ile insanlarımızın yüzünün güleceğine inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Hasan Taçoy: “ Ülke Ekonomisine Yapılan Yatırımlar Önemli”

Milletvekili Hasan Taçoy’da, Park Palace Residance’ın ihtiyaç olan bir sosyal yaşam alanının geliştirilmesi ve eğitimde rahatlığın sunulmasına en iyi örneklerden biri olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Günsel ailesinin yapmış olduğu atılımlar ve yapmış olduğu gelişmelere değinen Milletvekili Taçoy, bu yatırımların ülke ekonomisine faydalı olduğunu vurguladı. Ülkenin gelişen şartları içerisinde ülke ekonomisinin gelişmesine en fazla katkı koyan sektörüm eğitim olduğundan söz eden Taçoy, siyasiler tarafından da eğitime katkı verilmesinin önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açılan üniversitelerin içindeki potansiyelin daha fazla olmasını sağlayıcı tedbirler alarak, teşvikler vererek, bugünkü şartların daha da iyiye gitmesini sağlayıcı düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin şart olduğunun altınız çizen Taçoy, “Ekonomik koşullar içerisinde öğrencinin gelmesi için farklı teşvikler verilmeli. Üniversitelerin araştırma ve geliştirme alanında ileriye taşınabilmesi için teşvik unsuru altında imkanlar sağlanmalı. Bilişim sektörü ile gelişmeyi gerçekleştirebilsek ve Ar-Ge’ye daha fazla önem verirsek hem eğitimde kalite artması sağlanacak hem öğrenci kalitesi yukarılara taşınacaktır.” Sözlerini kullandı. Hasan Taçoy, Park Palce Residance ile bir çok sosyal alanı bir arada toplayan ve buna fırsat veren Günsel ailesi ile mimar ve mühendislerini kutladı.

Cemal Özyiğit: “Kaliteli Eğitim ile Kaliteli Sosyal Yaşam Alanlarının Oluşması Önemli”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyğit de törende yaptığı konuşmada, yüksek öğrenimin son derece önemli ve itici bir güç olduğundan söz ederek, eğitim kalitesi ile sosyal yaşam standartlarının yükselmesi önemine değindi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit şöyle konuştu: “Yüksek öğrenim-eğitim, başta olmak üzere ekonomik anlamda ve her alanda gelişmesi, sosyal yaşam standartlarının yükselmesi önemli ama eğitim kalitesinin daim oranda yükselmesi hepimiz için önemli. Buralara gelip, bu güzelliklerde barınacak öğrencilerimizin geri ülkelerine döndüklerinde onların her bir bireyinin bizim fahri birer temsilcimiz olduğunu unutmamalıyız. Alacakları eğitimden, burada karşılaşacağı sıkıntıların, sorunların en kolayına ulaşılabileceğinden, barınaklarından, yaşamın her alanında nelerle karşılaşacaklar, ne sıkıntılar yaşayacaklar bunlar bizim için önemli” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve dövize endeksli yaşamın olumsuz etkilerine çareler üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, son 2 yılda üniversitelerin Türk lirasına endeksli olduğunu duyurmakta yetersiz kaldıklarını bu nedenle de öğrenci düşüşleri yaşandığını söyledi. Kur sabitlemesinin yapıldığı, rezidansların da Türk Lirasına e endekslendiği, yatırım sabitlenmesi yapıldığını anlatan Bakan Özyiğit, Yakın Doğu Üniversitesinin sınav sonuçlarında birinciliği kimseye kaptırmayarak en fazla öğrenci aldığını, Girne Üniversitesinin de kendi kimliğini, kişiliğini tamamlamış ve bu çerçevede kendine özgü istikrarlı yapısıyla her geçen gün gittikçe yükselişini sürdürdüğünü kaydetti.

Yakın Doğu ailesinin bir güzelliğe daha imza attığını dile getiren Cemal Özyiğit, güzide bir eser olan Park Palce Residance’ı ülkeye kazandırmasından dolayı Günsel ailesine teşekkürlerini sundu.

Zorlu Töre: “ Günsel Ailesini Ekonomik Yatırımlarından Dolayı Kutluyorum”

Törende son sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre de, Günsel ailesinin eğitim adına çok büyük yatırımlar yaptığını söyleyerek, Park Palace Residance projesi ile bilimsellikle donanmış, öğrencilere, öğretim görevlilerine fevkalade güzel imkanlar yaratıldığını belirtti.

Ekonomik alanda yatırımların olması istihdamların olması ve üniversitelerin yaratmış olduğu değer içerisinde bir çok sektörün faydalanmasının güzel olduğunu ifade eden Zorlu Töre, üniversite sektörünün her anlamda öne çıktığını arkasında da turizm sektörü, tarım sektörü geldiğini söyledi. Bilimselliğin önemini vurgulayan Töre, “Bilimsellik, ileri teknoloji o kadar ileriye çıksın ve yetişen gençlerimiz, ileride sadece diplomayı aldıkları zaman değil, bilimselliği de en iyi alarak buralardan mezun olmuş olsunlar” dedi. Ekonomik sıkıntıların aşıla bileceğini dikkat çeken Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürlük olduğunu, Anavatan Türkiye ve Türk Ordusu ile birlikte devletimize sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, yatırımlarından dolayı Günsel ailesini kutlayarak başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Park Palace Residance açılış kurdelesi kesilerek binalar gezildi.