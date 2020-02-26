Oxford Üniversitesi Bölge Müdürü Martin Curtis UKÜ'nün konuğuydu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ders kitaplarının sınıf içi konuşma aktivitelerinde daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi konulu bir seminer gerçekleştirildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Oxford Üniversitesi bölge müdürü ve öğretmen eğiticilerinden Martin Curtis, birçok öğretmen için sınıfta öğrencileri aktif hale getirip konuşmalarını sağlamanın zorlayıcı olabileceğini belirterek, English File kitabı ile güncel ve motive edici metinlerin kullanılmasıyla öğrencilere destek vererek, sözlü iletişim kurmalarını sağlayabileceklerini kaydetti.

Martin Curtis, English File kitabı ile sınıfta dört dil becerisini de kullanarak etkili bir yöntemle ders işlenebileceğini belirterek, “Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini de kullanarak, etkili bir şekilde ders işlenebilir” ifadesini kullandı.

Seminerde katılımcılara, kitap içerisinde yer alan örnek bir dilbilgisi aktivitesinin konuşma aktivitesi ile birleştirilmesine yönelik bir uygulama gerçekleştiren Curtis, buna ilaveten seminerde dinleme ve telaffuz aktivitelerinin konuşma ile yazma aktiviteleriyle nasıl pekiştirileceği konusunda da bilgi verdi.

Martin Curtis, öğrencilerin sınıfta iletişime geçmelerinin önemine de dikkat çekerek, öğrencilerin konuşma isteklerinin artırılmasına ve rahatlıkla konuşmalarını sağlamaya yönelik pratik fikirler sundu.

Konuşmasında sınıf dışı çalışmaların öğrencilerin başarısındaki önemi hakkında da bilgi veren Curtis, etkinlik sonunda gerçekleştirdiği yarışmada başarılı olan öğrencilere kitap ve broşür hediye etti.

Akademisyenlerin yanı sıra İngilizce Öğretmenliği Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği seminer sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Yavuz, Martin Curtis’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.