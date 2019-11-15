Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nde Akademik Yıl açıldı

Girne'de Büyük Anadolu Otel Konferans Salonu’nda yer alan açılış törenine, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti TBMM 28. Dönem Başkanı Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Girne'de Büyük Anadolu Otel Konferans Salonu’nda yer alan açılış törenine, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti TBMM 28. Dönem Başkanı Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen açılışta, mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, üniversite yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tanıtım filmi gösterimi yapıldı, ardından Birinci Oda Orkestrası müzik dinletisi sundu.

Açılış töreninde açılış konuşmasını Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ yaptı.

Uludağ konuşmasında, üniversite hakkında bilgi verdi, üniversitenin, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı olan bu önemli günde faaliyete geçtiğini söyledi. Bugünü "çifte bayram" olarak niteleyen Uludağ, üniversitenin amaç ve hedeflerini anlattı.

Başbakan Ersin Tatar da, bugünün önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kutladı, Birinci ailesinin Akdeniz'de inci olmaya devam ettiğini söyledi ve başarılar diledi.

Tatar, Birinci ailesinin ülkede çok önemli işlere, başarılara imza attığını, Cumhuriyet Bayramı olan bu önemli günde de önemli bir hizmeti, yatırımı ülkeye kazandırdığını ifade etti.

Birinci ailesinin KKTC'ye hizmet etmek için yarışa girdiğini, çünkü ülkede 21 üniversite,103 bin öğrenci olduğunu ifade eden Tatar, bu öğrencilerin 140 değişik ülkeden geldiğini ve bugün KKTC'nin kuruluşunu, hep birlikte 36. yaşını kutladıklarını söyledi.

Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı da rahmetle andı, "Bugün bu heyecanı onun sayesinde yaşıyoruz" dedi.

Başbakan Tatar, öğrencilere iyi, kaliteli eğitim yanında KKTC aşkını aşılayabilmenin de en büyük başarı olacağına vurgu yaparak, öğrencilerin, mezunların birer elçi olacağına işaret etti.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci de, bu yola çıkarken kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, özellikle Binali Yıldırım'a katılımından dolayı teşekkür etti.

Birinci, üniversitenin hedeflerini anlatarak, Mesarya bölgesinde kurulan üniversite binasını 1 Aralık'ta hizmete koymayı hedeflediklerini söyledi.

Birinci, güçlü bir KKTC için eğitimi en iyi şekilde vermeye gayret edeceklerini ifade ederek, akıllı, çevreci, yeşil bir bina yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti 27. son Başbakanı ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım da ilk dersi verdi.

Yıldırım, 15 Kasım'ın; uzun meşakkatli bir dönemden sonra ilan edilen devletin, Cumhuriyetin bayramı olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ve ülkede yaşayan herkese huzur, güvenlik, refah içinde yıllar diledi.

Yıldırım, eğitimin gelecek kuşaklar ve ülke için önemine işaret ederek, Birinci ailesini tebrik etti ve bu yolda öğrenci ve üniversite yetkililerine başarılar diledi.

Binali Yıldırım, Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs'taki son gelişmeler ile ilgili de öğrencilere bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından yeni akademik yıl açılış töreni kokteyl ve plaket takdimiyle son buldu.