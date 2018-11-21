"Okul Liderliği Sertifika Programına" öğretmenlerden yoğun ilgi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi(PARGEM)’in, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Lefkoşa Akademisi’nin katkılarıyla düzenlediği “Okul Liderliği Sertifika Programı”nın ikincisi dün Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Konferans Salonu’nda başladı.

Projeye katılım gösterenlerin değişim ve gelişime liderlik yapabilecek bir öğretmen adayı, demokratik ve rekabetçi ortama hazır bir eğitmen, liderlik ve yönetim becerisine sahip, iletişimi etkin ve güçlü kullanabilen bir birey olması hedefleniyor.

Programda, “Okul Liderliği ve Yaklaşımlar”, “Öğretimsel Liderlik”, “Öğrenci Gelişim Dönemleri ve Özellikleri”, “Öğrenci Tanıma Sanatı”, “Proje Yönetimi ve Yaşam boyu Öğrenme”, “Demokratik okul ve Katılımcılık”, ”Etkin İletişim Teknikleri”, “Gelişim ve Öğrenci Tanıma Teknoloji Liderliği”, “Okul Yönetiminde Girişimcilik”, “Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik” konularında katılımcılara bilgi verilecek.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Yrd. Doç Dr. Ece Emre Müezzin, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun, Aytül Bilen, Serkan Ekmen ve Özge Akbaba tarafından verilecek eğitimlerin sonunda “Okul Liderliği Platformu” kurulması hedefleniyor.

Platformun amacı ise şu şekilde belirtildi; eğitimde katılımcı olarak yer alacak eğitmenler arasında birbirleri ile bilgi ve deneyim paylaşımını sürdürmek amaçlı bir platform başlatılacak. Bu çalışma ile öğretmenler karma gruplara ayrılacak. Gruplarda her birey okulunda ihtiyaç, eksiklik veya problem olarak gördüğü konuları ortaya atacak. Konulardan her biri grup bireyleri tarafından seçilecek. En çok oy alan konu birlikte tartışılıp bir çözüm önerisi veya strateji belirlenecek. Böylelikle birlikte düşünme paylaşma ve çözüm üretmeye de zemin oluşturulmuş olacak.