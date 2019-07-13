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Öğretmen Akademisi’ne kesin kayıt hakkı kazananlar belirlendi

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Öğretmen Akademisi’ne kesin kayıt hakkı kazananlar belirlendi
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Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) 2019-20 öğretim yılı için kesin kayıt hakkı kazananlar belirlendi.
AÖA Giriş sınavında başarılı olan ve çağrıldıkları mülakatlar sonrası kesin kayıt hakkı kazanan 40’ı sınıf öğretmenliği, 20’si okul öncesi öğretmenliği olmak üzere toplam 60 kişinin isimleri,  Akademinin www. aoa.edu.tr adresindeki resmi sitesinde duyuruldu.
29 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırması gereken adaylardan istenen belgeler ise şöyle: 
“2 adet resim, KKTC Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi, Lise Diplomasının aslı , Karakter Belgesi , Sağlık Kurul Raporu” 

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