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"Öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan karar haziran ayı için"

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"Öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan karar haziran ayı için"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünkü Bakanlar Kurulu’nda öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın haziran ayı için olduğunu vurguladı. 
Üniversitelerin kendi imkanları ile yurtlarda konaklama sağlayabildiğini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda gelindiği takdirde ücret karşılığı olmadığına dikkat çekti.
Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nazım Çavuşoğlu, şunları ifade etti:
“Kıymetli öğrencilerimiz 29 Mayıs tarihli bakanlar kurulunda sizlerin KKTC ye gelişleriyle ilgili alınan karar haziran ayı için olup, üniversiteler kendi imkanlarıyla yurtlarda konaklama yapma hakkına sahiptirler.
Bu kapsamda gelinirse herhangi bir ücret karşılığı da yoktur. Öğrencilerimizin temmuz ayından itibaren gelişleriyle ilgili karantina gerektirmeyecek düzenlemeler için bakanlığımız, üniversitelerimizle birlikte çalışmakta olup en kısa sürede sizlerle paylaşacağız”

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