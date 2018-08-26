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Öğrenciler teorik bilgilerini doğal ortamda deneyimlediler

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LAÜ İlk ve Acil Yardım öğrencileri mesleki eğitimlerini uygulama fırsatı buldular

Öğrenciler teorik bilgilerini doğal ortamda deneyimlediler
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Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Beden ve Performans Eğitimi dersi programında yer alan uygulamalı eğitim Bağlıköy ormanlık alan içerisinde gerçekleştirildi.

Öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen ve Yrd. Doç. Dr. Hacer Gönül Demir tarafından yönetilen eğitim kapsamında, öğrencilerin her türlü ortam ve fiziki şartda mesleki eğitimlerini uygulayabilmelerini sağlamak amaçlandı.

Sınıf, laboratuvar ve spor salonunda öğrendikleri bilgileri doğal ortamda deneyimleme ve tüm bilgilerini bir arada kullanma fırsatı bulan öğrencilere, eğitimde doğada zorlu  şartlarda hem kendilerini, hem de yardıma muhtaç kişiyi koruyarak, müdahale ve kurtarma teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Eğitimde mesleki bilgiler dışında ekip halinde koordineli çalışmanın önemi vurgulanarak, öğrenciler ekipler halinde acil kurtarma simülasyonları da gerçekleştirdiler.

DOĞAL ORTAMLARDA ACİL YARDIM KURTARMA SİMÜLASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LAÜ’den Bağlıköy ormanlık alana ders hocaları eşliğinde yürüyen öğrenciler ardından ısınma haraketlerini yaparak eğitime ve her türlü fiziksel zorlanmaya hazır hale geldiler. Hazırlık sonrası öğrencilerin yanlarında getirdikleri ilk yardım malzemeleriyle senaryolar yaratılarak tepe, orman, arazi gibi doğal ortamlarda acil yardım kurtarma simülasyonları gerçekleştirildi.

Eğitimde dersin sorumlu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen öğrencilere, farklı fiziki şartlarda bedenlerini ve güçlerini doğru kullanma tekniklerini öğretirken, ilk ve acil yardım uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hacer Gönül Demir ilk yardım ve hasta taşıma teknikleri konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Multidisipliner olan etkinlikte, öğrenciler ilk yardım teknikleri, beden eğitimi ve ekip çalışması gibi konuları bir arada uygulamalı olarak çalışma fırsatı yakaladılar. Pratik dersler ve öğrencilerin sosyalleşmelerini de sağlayan etkinliklerin düzenlenmesi öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşırken, simülasyon etkinliklerinde öğrenciler bilgilerini gerçek ortamlarda deneyimleme fırsatı buldular.

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