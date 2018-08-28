Öğrenci Takip Sistemi’nde son aşamaya gelindi

Yükseköğrenimde kalitenin artırılması ve ülkeye eğitim almaya gelecek öğrencilerin kayıt altına alınarak takibinin yapılabilmesi adına Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Polis ve Muhaceret Dairesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda hazırlanan Öğrenci Takip Sistemi’nde son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kurumlar arası entegre şekilde çalışacak olan sistemin yazılımı, teknik ekipler tarafından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile yetkililere aktarıldı.

Üzerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından sistem yeni akademik yıl ile uygulanmaya başlanacak ve ülke üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler izne bağlanarak kayıt altına alınacak.