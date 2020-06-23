Netkent “Yarınlar Bizim” burs programını kazananlar belli oldu

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin "Yarınlar Bizim” burs programına 1703 kişi başvurdu. 5 yıl sürecek ve toplamda 1.000 öğrencinin faydalanacağı ilk yüz öğrenci 20 temmuz tarihinde açıklanacak

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin, Türkiye’ye yazılım mühendisi yetiştirmek ve KKTC’nin bir yazılım üssü olması hedefiyle, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği programı kapsamında başlattığı “Yarınlar Bizim” burs programına 1703 kişi başvurdu. 5 yıl sürecek ve toplamda 1.000 öğrencinin faydalanacağı bursu 2020-21 eğitim yılı güz dönemi için kazanan ilk 100 öğrenci, 20 Temmuz 2020’de açıklanacak.

Konuya ilişkin olarak bilgi veren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, burs programına 16 farklı ülkeden 208 farklı üniversitenin mezunu ya da öğrencisinin müracaat ettiğini anlattı.

Prof. Dr. Tayfun Turgay şu açıklamayı yaptı:

“Başvurular önünüzdeki hafta ön değerlendirmeye alınacak ve sonrasında tamamen bağımsız seçici kurul üyelerine iletilecek. Gelecek sonuçlara göre burs hakkı kazanan ilk 100 kişiyi 20 Temmuz günü üniversitemizin web sitesinden ilan edeceğiz. Bizi mutlu eden bir nokta da şu; Erkek egemen bir meslek olarak düşünülen yazılım mühendisi olmak için 336 kadın aday bize başvurdu. Kadınlarımızın da bu alanda varlık göstermesi oldukça sevindirici bir gelişme.’’

Prof. Dr. Tayfun Turgay, eğitimi tamamlayan burslu öğrencilerin, ‘’Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin sunum yapabilme özellikleri ile donanacaklarını, mezun olduktan sonra da etik ilkelere uygun davranan sorumluluk bilincine sahip yazılım mühendisleri olacaklarını da kaydetti. .

Prof. Dr. Turgay Mühendislik Fakültesi’nin Yazılım Mühendisliği Programı’nda ulaşmak istedikleri hedefleri şöyle sıraladı:

“Biz bu programla, 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde bilim ve matematiğin katkısıyla bilgisayar programlarını tasarlama, yazılım geliştirme, veri işleme ve endüstrideki teknolojik sorunları çözme konularında, bilişim teknolojilerine hâkim, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı değişime ve gelişime yön veren yazılım mühendisleri yetiştirmeyi hedefledik.

Bu çocuklar mezun olduktan sonra, kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanma, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklar.”