banner255
Yol değil mayın tarlası
Yol değil mayın tarlası
20 0
20’nci yıla özel kampanya
20’nci yıla özel kampanya
68 0
 
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
39 0
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
21 0
29 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
28 0
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
20 0
banner82

MÜSİAD Kıbrıs ile KISBÜ işbirliğine gitti

banner27

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile iki kurum arasında eğitim ve tanıtım alanlarında önemli çalışmalar yapılması hedefleniyor

banner210
MÜSİAD Kıbrıs ile KISBÜ işbirliğine gitti
banner215

MÜSİAD Kıbrıs ile KISBÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile iki kurum arasında eğitim ve tanıtım alanlarında önemli çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Ayrıca KISBÜ'nün yurtdışındaki fuarlar ve etkinliklerde tanıtılması adına da önemli faaliyetler yürütülecek.

İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mustafa Tümer, KISBÜ'nün sosyal bilimler alanında adından çokça söz ettiren bir üniversite olduğunu ve bu alanda Dünya'nın sayılı üniversiteler arasına girmesi için birçok önemli kurumla işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Sadıkoğlu'da eğitim alanında birçok ulusal ve uluslararası fuarda tanıtım faaliyetleri yürüteceklerini belirterek, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmza törenine Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, KISBÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Hikmet Atan ve MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu katıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.