MÜSİAD Kıbrıs ile KISBÜ işbirliğine gitti

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile iki kurum arasında eğitim ve tanıtım alanlarında önemli çalışmalar yapılması hedefleniyor

MÜSİAD Kıbrıs ile KISBÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile iki kurum arasında eğitim ve tanıtım alanlarında önemli çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Ayrıca KISBÜ'nün yurtdışındaki fuarlar ve etkinliklerde tanıtılması adına da önemli faaliyetler yürütülecek.

İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mustafa Tümer, KISBÜ'nün sosyal bilimler alanında adından çokça söz ettiren bir üniversite olduğunu ve bu alanda Dünya'nın sayılı üniversiteler arasına girmesi için birçok önemli kurumla işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Sadıkoğlu'da eğitim alanında birçok ulusal ve uluslararası fuarda tanıtım faaliyetleri yürüteceklerini belirterek, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmza törenine Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, KISBÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Hikmet Atan ve MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu katıldı.