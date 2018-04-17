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Mimarlık öğrencileri tecrübe edindi

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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimari Etkinlik Merkezi tarafından 2.si düzenlenen, ünlü mimarları, içmimarları, tasarımcıları ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerini bir araya getiren, uluslararası katılımlı Arch+ Design Summit 2018, ‘Mimari ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar’ zirvesinde temsil edildi.

Mimarlık öğrencileri tecrübe edindi
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 İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren zirvede, Mimarlık Fakültesi öğrenci ve öğretim görevlileri, mimari ve tasarımla ilgili uluslararası başarıya imza atmış profesyonellerin yer aldığı birçok panel ve konferansa katılarak, Türkiye’nin öncü mimarlık firmaların ve tasarımcıların projeleri ve yenilikçi ürünlerini tanıdılar, sergileri izleme imkanı buldular.

Tasarım Zirvesi Alanında Tanınmış Birçok Tasarımcıyı Biraraya Getirdi

Tasarım zirvesi’nde, Bahadır Kul, Gül Güven, Hakan Habif, Ercan Çınar, Carlos Tincar, Boran Ekinci, Sezgin Aksu, Şafak Çak, Ahmet Burçin Gürbüz gibi alanında tanınmış birçok tasarımcının sunumları yanında, düzenlenen paneller, profesyonellerin proje ve deneyimlerini paylaştıkları tartışma ve anlatımları izleme fırsatı bulundu. Zirve de, “Mekansal Tasarımda Disiplinler Ötesi Yaklaşımlar”, “Mimarlar Ne Der? Mimarlıkta Öğrencinin Yeri”, “Sağlık Yapıları Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar” gibi konu başlıkları tartışıldı.

Arch+ Design Summit 2018, 60 Konuşmacı, 40 Oturum, 4 Panel, 10 Atölye, 2 Sergi ve 1 Dünya Rekoru ile birlikte son buldu.

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