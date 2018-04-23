Mehmet Günsür LAÜ Bahar Söyleşileri’ne katılacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında ünlü oyuncu Mehmet Günsür ile söyleşi düzenlenecek.

İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’nden mezun olan Günsür, erken yaşta çeşitli reklam filmlerinde yer alarak, profesyonel oyunculuk kariyerine TRT’de yayınlanan “Geçmiş Bahar Mimozaları” adlı dizide rol alarak başladı. Halen İtalya’da yaşamını sürdüren Günsür’ün kariyerinde uluslararası alanda yer alan pek çok proje bulunuyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Şehzade Mustafa” karakteri ile uzun bir süre sevenlerini ekrana kilitleyen Günsür, LAÜ’de sevenleri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Günsür bahar söyleşileri kapsamında, 4 Mayıs 2018 tarihinde saat 15:00’da LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda hayranları ile buluşacak.