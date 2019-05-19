Mağusa MFÖ’yle coştu

DAÜ Bahar Festivali’nin 24.’sü kapsamında DAÜ’ye gelen Türkiye’nin efsane grubu MFÖ, adeta Mağusa’yı salladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 24.’sü kapsamında DAÜ’ye gelen Türkiye’nin efsane grubu MFÖ, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 22:00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alan ana sahnede DAÜ’lü öğrenciler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dört bir yanından gelen müzik severlerle buluştu. Konsere ilgi oldukça yoğun olurken, stadyumda adeta izdiham yaşandı. MFÖ sevilen şarkılarını seslendirirken, coşkulu kalabalık sık sık şarkılara eşlik etti. Konser sonunda MFÖ ekibine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.