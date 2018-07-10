Lufthansa’nın Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer DAÜ’deydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Lufthansa’nın Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer’i ağırladı. DAÜ Turizm öğrencileri ile biraraya gelen Geçer, kendi hayatından örnekler ve Lufthansa ile ilgili bilgiler verdi.

Kendi deneyim ve tecrübelerini paylaşan Geçer, genç yaşta bu pozisyona gelene kadar sürecin zor olduğunu ve her zaman çok çalışmanın gerektiğinin altını çizdi. Geçer, Lufthansa’nın 60 yıldır bu semalarda olduğunu ve daha da büyüyüp gelişeceğinin altını çizdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu sunum sonunda DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Geçer’e günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

Kemal Geçer Kimdir?

26 Aralık 1984 Antalya doğumlu Kemal Geçer, Schumpeter School of Business and Economics den çift dal Ekonomi ve İşletme yüksek lisans mezunudur. İş hayatına 18 yaşında telekomünikasyon sektöründe girişimci olarak başlayan Geçer, eğitimini çalışma hayatına paralel olarak sürdürmüştür. Üniversite öğrenimi süresince, startup girişimlerinin yanısıra sırasıyla Vodafone da satış alanında, ünlü bir pazarlama ajansında satış kanalları proje müdürü olarak çalışmış, daha sonra şirket evlilikleri (birleşme ve satınalma) alanında MAYLAND AG ve Deloitte & Touche Corporate Finance’da uluslararası M&A projelerinde deneyim kazanmıştır. PriceWaterhouseCoopers’da Almanya’nın önde gelen DAX30 şirketlerinde Strateji Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2013 yılında HEINE Medizin GmbH Genel Müdürü olarak atanan Geçer, 20 ülkede iş geliştirme, markalaşma, satış ağı kurma ve üretim, tedarik zinciri yönetimi ve insan kaynakları dahil olmak üzere, şirketin yeniden yapılandırılmasını başarıyla yönetmiştir. Geçer, aynı zamanda Türkiye’den Avrupa pazarına açılan şirketlere danışmanlık veren European Turkish Business Center şirketinin kurucusudur. Geçer, 1 Ekim 2016 itibariyle Lufthansa Grubu’nun (Lufthansa, Swiss ve Austrian Airlines) Türkiye Genel Müdürü ünvanına sahip olup, 2017 yılında en başarılı yönetici kategorisinde Turcovision ‘Türkiye’ye Değer Katanlar’ ödülü almıştır.