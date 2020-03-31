Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması sonuçları açıklandı

“Her Yer Matematik” temalı, KKTC liselerarası poster yarışması sonuçları açıklanırken, yarışmaya KKTC genelindeki liselerden 24 katılım oldu

Final Üniversitesi Matematik Kulübü “Her Yer Matematik” temalı, KKTC liselerarası poster yarışması sonuçları açıklandı. Yarışmaya KKTC genelindeki liselerden 24 katılım oldu. Lapta Yavuzlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Polatpaşa Lisesi, Hala Sultan Lisesi, English School of Kyrenia (ESK), Bülent Ecevit Anadolu Lisesi okullarından yarışmaya poster tasarımlarını ileten öğrencilerin tasarımları arasından zorlu bir değerIendirme yapıldı.Yarışmaya gönderilen posterler; görsel tasarım, içerik üretimi, metinsel unsurlar başlıkları altında değerlendirmeye alındı.

Final Üniversitesi’nden Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülnur Yel, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Özdal, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. SoadAbokhamisMousavi ile Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında Uzman Ahmet Karahan’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışma değerlendirme sonucuna göre ilk üç şu şekilde belirlendi:

Eliz Hastan – Lapta Yavuzlar Lisesi Ekrem Başar- 20 Temmuz Fen Lisesi Yağmur Denizer- Doğu Akdeniz Doğa Koleji

Yarışma sonuçlarına göre birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye 250 TL para ödülü veriliyor. Daha fazla bilgi ve detaylar için matematikkulubu@final.edu.tr adresine mail gönderilebilir.

“Matematik Her Yerde…”

Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülnur Yel, değerlendirmeler sonrasında jüri başkanı olarak şunları iletti:

“Katılım yapan tüm okullarımızdaki, müdürlere ve öğrencilere yol gösteren tüm öğretmenlere, Final Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Kulübü adına teşekkür ederiz. Korkulan ve ön yargıyla bakılan Matematiğin aslında, hergün kullandığımız telefonlardan insan genomunun çözümlenmesine, doğal afetlerde oluşabilecek risklerden biyoçeşitliliğe, ekonomiden sanata heryerde karşımıza çıktığını biliyoruz. Öğrencilerimizde de bu farkındalığı yaratmak, korkulan sevilmeyen ders olarak görmek yerine, içinde yaşadığımız evrende bilimlerin kraliçesi olan Matematiği içselleştirmek hedefimizdi. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs’ta yaptığımız bu yarışma öğrencilerimize farklı açıdan bakma fırsatı vermiştir. Bunun, yarışmaya katılan posterlere yansıdığını gördük. Önümüzdeki yıllarda benzer etkinlikleri yaparak, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz.”