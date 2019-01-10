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LAÜ’deki tiyatro oyununda kahkaha bir an olsun eksilmedi

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LAÜ’deki tiyatro oyununda kahkaha bir an olsun eksilmedi
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Tiyatro Kulübü tarafından organize edilen tiyatro oyunu,Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda sahnelendi. “Aileler Yarışıyor”, “Kız İsteme”, “Kurumsal Dil” ile “Apartman Yöneticisi” isimli skeçlerden oluşantiyatro oyunu öğrencilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sundu.

Etkinlik hakkında bilgi veren LAÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Demir Yılmaz Karafakıllı,LAÜ’nün en aktif kulüpleri arasında yer alan LAÜ Tiyatro Kulübü’nün, final sınavları öncesinde öğrenci motivasyonu için 3 aydır emek verdiği tiyatro gösteriminin 4 ayrı skeçle seyirciyle buluştuğunu söyledi. Komedi alanında sahneledikleri skeçlerle kahkahanın bir an olsun eksilmediği oyunun, dans gösterisi ile başlayıp ardından farklı gösteriler ile devam ettiğini söyleyen Karafakıllı, oyunu izlemeye gelenler arasında YDÜ, UKÜ, ve GAÜ öğrencilerinin de olduğunu dile getirdi. Karafakıllı, tiyatro topluluklarını biraraya getiren LAÜ Tiyatro Ekibi’nin seyircinin ilgisine çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğin sonunda oyunun yönetmeni Yaren Gül Kollik, “Aylardır verdiğimiz emeğin karşılığını bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üniversitemize desteklerinden dolayı müteşekkiriz” dedi.

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