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LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı

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LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından “Ürdün Tanıtımı” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, LAÜ’de öğrenim gören başta Ürdünlü öğrencileri olmak üzere birçok öğrenci katılım gösterdi.

Ürdünlü öğrenciler farklı dans performansları sergiledi

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, geleneksel yemeklerini tanıtmanın yanında, kültürel dans gösterilerini ülkelerine özgü müzikler eşliğinde sergilediler.

Ürdün kültür gecesinde farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı

Ürdün kültür gecesi etkinliği öğrencilere ülkelerini tanıtma fırsatı yaşatmak amacıyla ile düzenlenirken, farkındalık yaratmak yanında öğrencilere farklı kültürlerden Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenim gören arkadaşları ile kültür paylaşımı ve kaynaşma fırsatı sundu. Etkinlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler, LAÜ kampüsünde  kültürel çeşitlilik yaratı. Kültür gecesi pasta kesimi ile son buldu.

Etiketler; #LAÜ #Ürdün #Lefke Avrupa Üniversitesi
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