LAÜ’de SOS Çocuk Köyü Yararına Kermes düzenlendi

LAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri öncülüğünde,Öğretim Görevlisi Selcan Oyal ve Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından organize edilen kermes yoğun ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Gastronomi Kulübü tarafındansosyal sorumluluk projesi kapsamında “SOS Çocuk Köyü”ne destekte bulunmak amacıyla kermes düzenlendi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri öncülüğünde,Öğretim Görevlisi Selcan Oyal ve Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından organize edilen kermes yoğun ilgi gördü.

Demirel: S.O.S çocuk köyündeki çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi amaçladık

Gastronomi Kulübü öğrencileri bulla, havuçlu kek, poğaça, karamelli cheesecake, kurabiye ve limonata gibi birbirinden lezzetli ürünler satışa sundular.Yiyeceklerin lezzetinin yanında profesyonel sunum şekli de LAÜ’lü öğrencilerin beğenisini kazandı. Kermese Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, LAÜ öğretim elamanları ve öğrencileri yoğun olarak katılım gösterdi. Satışa sunulan ürünlerden elde edilen bütün gelir S.O.S çocuk köyüne bağışlandı.

Gastronomi Kulübü Başkanı Alper Demirel “Tüm LAÜ ailesine gastronomi bölümünün hünerlerini sergilemeyi ve aynı zamanda elde ettiğimiz gelir ile S.O.S çocuk köyündeki çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi amaçladık ve ufak bir gülümseme için bana yardım eden ekibime ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gördüğümüz ilgi ile bir kez daha okulumuz sayesinde amacımıza ulaştık”dedi.

Türkeri: Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden duyarlı öğrencilerimize destek olmak gurur vericidir

Yapılan ziyaret sonrasında SOS Çocuk Köyü yararına gerçekleştirilen etkinlik kapsamında emeği ve desteği geçen LAÜ Gastronomi Kulubü ve tüm LAÜ ailesi adına teşekkür belgesini alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. İlker Türkeri, “ LAÜ ailesi mensubu olarak bu tür sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden duyarlı öğrencilerimize destek olmak gurur vericidir” dedi.