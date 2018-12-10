banner237
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
3 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
18 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
241 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
22 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
16 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
15 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
310 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
43 0
banner82

LAÜ’de “Engelliler için Politikalar ve Yasal Düzenlemeleri Oluşturmada STK’ların Rolü” irdelendi

banner27

banner210
LAÜ’de “Engelliler için Politikalar ve Yasal Düzenlemeleri Oluşturmada STK’ların Rolü” irdelendi
banner215

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından “Engelliler için Politikalar ve Yasal Düzenlemeleri Oluşturmada Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) Rolü” konulu panelgerçekleştirildi. Panele, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda konuşmacı olarak katıldılar.

Panel, iki aşamada gerçekleşti

İki aşamada gerçekleşen panelde, ilk olarak STK temsilcileri STK’ların kuruluşları, yapılanmaları ve düzenlemiş oldukları etkinlikler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, derneklerinin 1988 yılında kurulduğunu, kuruluş amacının KKTC genelindeki fiziksel engellileri tespit etmek; onların yasal temsilciliğini yürütmek; şanslarının eşitlenmesi ilkesi doğrultusunda çalışmak; sorunlarını çözmek; maddi ve manevi destek sağlamak; eğitmek ve rehabilite etmek; kamuoyu yaratmak; tıbbi malzeme gereksinimlerini sağlamak; yasal düzenlemelerin ve standartların ülkemizde de kabulünü ve yerleşmesini sağlamak; engellilerin topluma entegrasyonunu sağlamak olduğunu söyleyerek, kuruluşlarından itibaren yaptıkları etkinlikleri açıkladı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, başkanlık yaptığı gönüllü kuruluşun 18 yaş üstü engelli bireylerin, bakım, eğitim ve bağımsız olarak ailelerine yük olmadan yaşayabilecekleri Engelsiz Yaşam evi projesini, projenin geçirdiği aşamaları ve ikinci etap inşaat bittikten sonra KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak merkezin nasıl yürütüleceği konusunda bilgiler verdi. Projenin amacının, farklı gelişen bireylerin  güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum becerilerini ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak olduğunu söyleyen Kaner,“Amacımız yaratılacak olan güvenli çevrede, kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlayarak topluma katılımlarını daha güçlü hale getirmektir” dedi.Kaner, Yaşam Evi projesinin bir diğer amacının ise, bünyesindeki atölyeler sayesinde yaratacağı korumalı iş olanakları ile farklı gelişen bireylerin, iş ortamına katılımlarını destekleyerek, hem kendilerine güvenlerinin artmasını hem de toplum içerisinde üretken bireyler olarak yer almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Etiketler; #Engelliler
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.