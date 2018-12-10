LAÜ’de “Engelliler için Politikalar ve Yasal Düzenlemeleri Oluşturmada STK’ların Rolü” irdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından “Engelliler için Politikalar ve Yasal Düzenlemeleri Oluşturmada Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) Rolü” konulu panelgerçekleştirildi. Panele, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda konuşmacı olarak katıldılar.

Panel, iki aşamada gerçekleşti

İki aşamada gerçekleşen panelde, ilk olarak STK temsilcileri STK’ların kuruluşları, yapılanmaları ve düzenlemiş oldukları etkinlikler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, derneklerinin 1988 yılında kurulduğunu, kuruluş amacının KKTC genelindeki fiziksel engellileri tespit etmek; onların yasal temsilciliğini yürütmek; şanslarının eşitlenmesi ilkesi doğrultusunda çalışmak; sorunlarını çözmek; maddi ve manevi destek sağlamak; eğitmek ve rehabilite etmek; kamuoyu yaratmak; tıbbi malzeme gereksinimlerini sağlamak; yasal düzenlemelerin ve standartların ülkemizde de kabulünü ve yerleşmesini sağlamak; engellilerin topluma entegrasyonunu sağlamak olduğunu söyleyerek, kuruluşlarından itibaren yaptıkları etkinlikleri açıkladı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, başkanlık yaptığı gönüllü kuruluşun 18 yaş üstü engelli bireylerin, bakım, eğitim ve bağımsız olarak ailelerine yük olmadan yaşayabilecekleri Engelsiz Yaşam evi projesini, projenin geçirdiği aşamaları ve ikinci etap inşaat bittikten sonra KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak merkezin nasıl yürütüleceği konusunda bilgiler verdi. Projenin amacının, farklı gelişen bireylerin güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum becerilerini ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak olduğunu söyleyen Kaner,“Amacımız yaratılacak olan güvenli çevrede, kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlayarak topluma katılımlarını daha güçlü hale getirmektir” dedi.Kaner, Yaşam Evi projesinin bir diğer amacının ise, bünyesindeki atölyeler sayesinde yaratacağı korumalı iş olanakları ile farklı gelişen bireylerin, iş ortamına katılımlarını destekleyerek, hem kendilerine güvenlerinin artmasını hem de toplum içerisinde üretken bireyler olarak yer almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.