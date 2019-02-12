LAÜ’de “Benim Gözümden Lefke” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından “Benim Gözümden Lefke” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.Yarışma, “Öğrenciler” ve “Öğrenci Olmayanlar” olmak üzere iki ana bölümde ve her iki bölüm için“Renkli” ve “Siyah-Beyaz” olarak iki alt kategoride düzenlenecek.

Ülkemiz fotoğraf sanatına katkı yapmanın yanında Lefke ilçesinin sahip olduğu güzellikleri fotoğraflarla belgelemeyi de amaçlayan yarışmada, söz konusu her iki ana bölümde ve alt kategorilerde, birinci, ikinci ve üçüncü şeklindeüç ödül olmak üzere toplamda oniki ödül verilecek.Her kategorinin birincisi, anısını yaşatmak adına Lefke’li fotoğraf sanatçısı ‘Zeki Gürsel Ödülü’ olarakadlandırılacak. Lefke bölgesinden çekilecek fotoğraflarla 15 Nisan 2019 tarihine kadar eser vererekyarışmaya katılım sağlanabilecek.

Yarışmaya Nasıl Katılacaksınız?