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LAÜ’de “Akıllı Tarım” konusu irdelenecek

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LAÜ’de “Akıllı Tarım” konusu irdelenecek
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “Tarım 4.0” konulu seminer gerçekleşecek. LAÜ Sinema Salonu’nda 21 Haziran Cuma günü 11:00 ile 13:00 saatleri arasında düzenlenecek seminere, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Koç konuşmacı olarak katılacak.

Aşkın: Tarımsal üretimde ana amaç en az girdi ile en çok çıktıyı elde edebilmektir

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın, “Tarımsal üretimde ana amaç en az girdi ile en çok çıktıyı elde edebilmektir. Konvansiyonel tarım yöntemleri ile bu amaca ulaşmak mümkün görünmemektedir” dedi. Aşkın, seminerde geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin kullanılarak kaynak israfının önüne geçmek, ürünün brüt getirisini artırarak en fazla geliri elde etmek ve en önemlisi üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmek konularının tartışmaya açılacağını vurguladı.

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