LAÜ Patoloji Laboratuvarı’nda nitelikli teknik eleman yetiştiriliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Ercan Patıroğlu LAÜ bünyesinde kurulan patoloji laboratuvarı hakkında bilgiler vererek, patolojinin ne olduğu üzerine açıklamalarda bulundu.

“PATOLOJİ, TANI KOYMADA VE TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİR”

Patıroğlu, patolojinin hastalık bilimi olduğunu, organ-doku biyopsileri, vücut sıvıları ve hücre örneklerini inceleyerek hastalıkların nedenlerini, hastada belirtilere ve bulgulara yol açan, altta yatan mekanizmaları araştıran, değişik morfolojik, immünolojik ve moleküler metodlar kullanarak hücrede, dokuda ve organda meydana gelen yapısal ve fonksiyonel değişimleri tespit ederek tanı koymada ve tedaviyi yönlendirmede önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

“Patoloji, hastalığın adını koyarak (tanı) ve hastalığın klinik gidişi ile ilgili ek bilgiler vererek hekime tedavisinin yönü hakkında ışık tutar ve yol gösterir” diyen Patıroğlu, patoloji laboratuvarlarında, patoloji uzmanı bir hekimin, patoloji teknik elemanlarının, laboratuvar için gerekli teknik cihazın, ekipmanın, sarf malzemelerinin ve mikroskobun bulunması gerektiğini söyledi.

DONANIMLI PATOLOJİ LABORATUVARINDA UYGULAMALI EĞİTİM OLANAĞI

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü’nün vücut dokuları veya sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari, teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tanınması, çözülmesini sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanan nitelikli teknik eleman yetiştirmek amacıyla eğitim verdiğini dile getiren Patıroğlu, bölüm öğrencilerinetam donanımlı laboratuvarlarda pratik yapma imkanını sunduklarını vurguladı.

Patıroğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde açılan Patoloji Laboratuvarı'nda Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencilerinin atlı karınca (karuzel) tipi yarı kapalı, tam otomatik doku takip cihazı ile değişik kimyasal solüsyonlar ve son kademelerde parafin içinde doku takibi yaptıklarını dile getirdi.Öğrenciler doku takip cihazından çıkardıkları doku parçalarını doku gömme cihazı ile parafin kalıplar içine gömerek doku blokları elde ettiklerini belirten Patıroğlu, elde edilen doku bloklarından rotary mikrotom kullanılarak 4-6 mikron kalınlığında kesitlerin yapıldığını ifade etti. Patıroğlu, kesitlerin sıcak su havuzundan lam üzerine alınıp sonrasında Hematoksilen & Eozin ile boyanıp ve mikroskobik değerlendirme yapmak üzere ilgili Patoloji Uzmanına teslim edilmeye hazır hale getirildiğini vurguladı.