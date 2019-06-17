LAÜ öğrencilerinin hazırladığı “Kitap İllüstrasyonları” sergilendi

Yrd. Doç. Dr. Derin Şirvan Işıkören, gazetelerde yer alan haberler, dergilerdeki makaleler, kitap içeriklerindeki öykü, roman, şiir gibi yazılı metinler, illüstrasyonlarla görselleştirilip konunun okuyucu üzerindeki etkisinin artırıldığını belirterek, çocuk kitapları illüstrasyonlarının, bunun en renkli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Kitap İllüstrasyonu Sergisi”açıldı.LAÜ İletişim Fakültesi Fuayesi’nde düzenlenen sergi,Yrd. Doç. Dr. Derin Şirvan Işıkören tarafından yürütüldü.

İllüstrasyon, resimden farklı olarak bir konuya dair mesaj iletmek, konuyu açıklamak amacıyla hazırlanan ve estetik bir görsel dil oluşturarak konunun yeniden algılanmasını sağlayan bir Grafik Tasarımın dalı olarak tanımlanır.

Işıkören: Görseller, kitabın akışı içerisinde işlenerek, hikayede vurguladıkları noktalara yerleştirildi

Işıkören, gazetelerde yer alan haberler, dergilerdeki makaleler, kitap içeriklerindeki öykü, roman, şiir gibi yazılı metinler, illüstrasyonlarla görselleştirilip konunun okuyucu üzerindeki etkisinin artırıldığını belirterek, çocuk kitapları illüstrasyonlarının, bunun en renkli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Işıkören, öğrencilerin illüstrasyon dersi kapsamında çizmiş oldukları görsellerden oluşan serginin ikinci sınıf öğrencileri tarafından seçilmiş olan ve işlenen her kitaba öğrenciler tarafından elli adet illüstrasyonun üretildiğini belirtti. Işıkören, öğrencilerin ortaya çıkan görselleri kitabın akışı içerisinde işlenerek, hikayede vurguladıkları noktalara yerleştirildiğini ve projelerin "Don Kişot, Saatlari Ayarlama Enstitüsü, Dönüşüm" gibi kitapların resimlenmesi ile birlikte açık serim yöntemi ile 2 metreye 1,20 metre paftalarda hikaye ve çizim olarak sunulduğunu söyledi. Işıkören, “İki bölümün de ikinci sınıf öğrencilerini çaba ve başarılarından ötürü kutluyoruz” dedi.

Sergi açılışı sonrası Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras ileİletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Kalkantarafından iki bölümün öğrencilerine katılım belgesi verildi.