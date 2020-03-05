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LAÜ öğrencilerinden Lefke Kızılay Şubesi için kitap bağışı

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LAÜ öğrencileri Lefke Kızılay Şubesi’nin kitap ihtiyacını sağlamak üzere “Birlikte Okuyalım” sloganı ile düzenledikleri proje ile bireylere okuma konusunda yardımcı olmak amacıyla kitap bağışı yaptılar

LAÜ öğrencilerinden Lefke Kızılay Şubesi için kitap bağışı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri Lefke Kızılay Şubesi için kitap bağışı kampanyası gerçekleştirdiler.

Lefke Kızılay Şubesi’nin kitap ihtiyacını sağlamak üzere “Birlikte Okuyalım” sloganı ile düzenledikleri proje ile bireylere okuma konusunda yardımcı olmak istediklerini belirttiler.

LAÜ öğrencileri topluma hizmet kapsamında yapılan çalışmaların önemine bir kez daha dikkat çektiler

Proje hakkında görüşlerini aktaran öğrenciler, Kızılay’la yapılan işbirliği ile topluma hizmet adı altında altı haftalık bir süreyi içeren ve farklı bölgelerde kurulan standlarda “Birlikte Okumak İçin Bir Kitap da Sizden” temasıyla gelecek nesillere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı ve kuruma destek olmayı amaçladıklarını ifade ettiler.

Öğrenciler proje süresi kapsamında  sağlayabilecekleri kadar kitap desteği sağlayıp Kızılay’a bağışta bulunduklarından dolayı  son derece mutlu olduklarını belirterek, topluma hizmet kapsamında yapılan çalışmaların öneminin bir kez daha farkına vardıklarını ve bu sayede  hayatlarının devamında daha farklı hizmetlerde gönüllü olarak yer alabileceklerini ve bu hizmetleri yapanlara destek olabileceklerine de vurgu yaptılar.

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