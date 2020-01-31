banner255
banner69
190 0
15 0
 
Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor
Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor
9 0
Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor
Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor
47 0
Yollar böyle sorumsuzluğu kaldırmaz
Yollar böyle sorumsuzluğu kaldırmaz
78 0
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
53 0
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
200 0
banner374

LAÜ öğrencileri lösemili çocukların ihtiyaç ve mutluluklarına ortak oldular

banner27

LAÜ öğrencileri lösemili çocukların ihtiyaç ve mutluluklarına ortak oldular

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son sınıf öğrencileri Topluma Hizmet dersi kapsamında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde 7 Gemi Lösev’e projesini gerçekleştirdi. Projede Lösemili çocukları mutlu etmek, toplumun lösemili çocuklara bakışını değiştirmek ve toplumun yardımseverlik yönünü açığa çıkartmak amaçlandı.

Toplanan bağış Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ndeki çocuklara bağışlandı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinden LÖSEV çocuklarına yardım çalışması kapsamında öğrenciler LÖSEV çocuklarına yardım toplamak adına vakıftan alınan ürünleri ve kendilerinin yaptığı kitap ayraçlarını farklı stantlarda satışa sundular. Ardından toplanan bağış Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ndeki çocuklara bağışlandı.

LAÜ’lü öğrenciler Lösevli çocuklara çeşitli hediyeler verdiler

LAÜ Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok yürütücülüğündeki Topluma Hizmet dersi kapsamında LAÜ’lü öğrenciler Lösevli çocuklara çeşitli hediyeler vererek birlikte güzel vakit geçirdiler. Yedi Gemi İle Lösev projesi kapsamında öğrenciler lösemili çocukların ihtiyaç ve mutluluklarına ortak oldular.

 Vakıf tarafından öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.