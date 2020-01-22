LAÜ mimarlık öğrencilerinin tasarımları Bedesten'de sergilendi

LAÜ’nün 30. Yılı kapsamında toplumda Mimarlık bilincini artırmak ve tasarımın önemini vurgulamak hedeflendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen nitelikli tasarım üretimleri “30. Yılda LAÜ Mimarlık” etkinliği adı altında halka açık olarak Lefkoşa Bedesten’de sergilendi. LAÜ Mimarlık Fakültesi etkinliği ile, LAÜ’nün 30. Yılı kapsamında toplumda Mimarlık bilincini artırmak ve tasarımın önemini vurgulamak hedeflendi.

2018-2019 Akademik yılı içerisinde tasarlanan başarılı Mimari ve İç Mimari projeler Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ, Yrd. Doç. Dr. Gözde Oral ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel küratörlüğünde hazırlanarak, Bedesten de sergilendi ve proje sahipleri tarafından sunumları yapıldı. 18 projeden oluşan sergi Bedesten’in etkili atmosferi içerisinde Mimarlık dünyası ile buluştu.

Aras: LAÜ Mimarlık Fakültesi olarak daha özgür, daha özgün ve daha bilinçli bir tasarım yapmanın yollarını her gün hep birlikte tekrar tekrar buluyoruz

Etkinlik ile ilgili bilgi veren LAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras: “Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak daha özgür, daha özgün ve daha bilinçli bir tasarım yapmanın yollarını her gün hep birlikte tekrar tekrar buluyoruz. Her bulduğumuz yeni yolun biraz daha heyecan verici olduğunu da söylemem lazım. Tasarım eğitimi benim düşünceme göre bir miktar usta-çırak ilişkisine, bir miktar endişeye, bolca da baktığını doğru görmeye ve üstünde düşünmeye dayanır. Daha iyisini nasıl yapabilirim diye endişe etmediğiniz, ya da öğrencinizi bu yönde düşünmeye sevk etmediğiniz sürece, kalıplar ve sıradan düşünceler içinde saplanır kalırsınız” dedi.

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ serginin amacı hakkında açıklamalarda bulundu: “Mimarlıkta emek ve süreç önemlidir. Nitelikli süreçler nitelikli ürünler yaratır. 30 yıllık sürecimizde LAÜ Mimarlık hafızasını gelecek nesillere aktarmak için inandığımız değerler ışığında çalıştık, ürettik ve hep yarattık. Artık yarattıklarımızı toplum ile paylaşmak istiyoruz, ancak o zaman üretilenler amacına ulaşacaktır. Bu hedef doğrultusunda LAÜ Mimarlık Fakültesi olarak insanı mekân ile buluşturmak adına, tasarladığımız nitelikli projelerimizi gelenekselleştirerek toplum ile paylaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gözde Oral: “LAÜ Mimarlık Fakültesi olarak Mimarlık mesleğinin toplum yararına hareket etmesi gerektiğinin farkındayız. Sosyal potansiyellerin ve kültürün günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mimarlık eğitimimizi sürdürüyoruz. Ürettiklerimizi tartışmaya açmak ve nitelikli tasarım ürünlerini topluma yansıtmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinlik oldukça önemlidir” dedi.

Son olarak Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel: “Bu etkinlik ile öğrencilerimizi toplumla buluşturmanın yanı sıra, ortaya çıkan mimari ürünlerini geniş kitlelere sunabilme becerilerini kazanmaları sağlıyoruz. Öğrenciler, dönem boyunca emek verip ürettikleri tasarımları üçüncü bir kitleyle paylaşma şansı buldular. Bu gibi etkinliklerle, öğrencilerin hem motivasyonu hem de eğitim sürecine bağlılıklarının artması hedeflenmektedir” dedi.