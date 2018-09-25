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LAÜ İtalya’da temsil edildi

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LAÜ İtalya’da temsil edildi
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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatma Altıntuğ, Yrd. Doç. Dr. Tuba Gökmenoğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri “Diyalojik Öğretim ve Katılımcı Demokrasi İhtiyacı: Öğretmen Adayları Demokrasiyi Nasıl Deneyimler?” isimli araştırmalarını Avrupa Komisyonu’nun her yıl düzenlediği en önemli konferanslarından biri olan “European Conference on Educational Research”de (ECER) sundu.

   ECER 2018 konferansının bu yıl İtalya’nın Bolzano şehrinde bulunun Free Üniversitesi’nde gerçekleştiğini belirten Altıntuğ, konferansaAvrupa’nın bir çok ülkesinden akademisyenlerin ve araştırmacıların katıldığını ifade etti.

   Altıntuğ, yaptıkları araştırmanın temel amacının; okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının, demokrasinin temel parametreleri olan hak, hukuk, özgürlük ve sorumluluk ile ilgili tecrübe ve beklentilerini incelemek ve demokrasi eğitiminin anlam ve önemini ortaya koymak olduğunu belirtti.

Araştırmanın Kuzey Kıbrıs’ta okul öncesi öğretmenliği bölümünde eğitim gören 129 öğretmen adayına anket uygulayarak gerçekleştirildiğini dile getiren Altıntuğ, “Araştırma bulguları, okul öncesi öğretmen adaylarının demokrasi parametreleriyle ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak bulgular, öğretmen adaylarının günlük yaşamlarında karşılaştıkları demokratik deneyimlerinin, beklentilerinin çok altında olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

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