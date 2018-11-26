LAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü doğru yolda ilerliyor

LAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü çağın ihtiyaçlarına cevap veren müfredata ve modern mutfağa sahip

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, alanında yetkin öğretim elemanları ve modern mutfağı ile öğrencilerine ve sektöre can vermeye devam ediyor.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri, 2018-2019 Akademik Yılı’nda da bölüme olan ilginin artarak devam etmesinden mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Türkeri, ilginin ve talebin en iyi şekilde karşılanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün sağlanabilmesi için yoğun çalışma içinde olduklarını ifade etti.

LAÜ öğrencileri dünya gastronomi literatürünü yakından takip ediyor

Türkeri, LAÜ’nünuyguladığı eğitim-öğretim müfredatı ile dünya gastronomi literatürünü yakından takip ettiklerine vurgu yaparak evrensel düzeyde gastronominin gelişmesine katkıda bulunan ülkelerin ve bölgelerin mutfaklarının yolunun LAÜ Gurme Uygulama Mutfağı’ndan geçtiğine vurgu yaptı. Ayrıca Türkeri, Gastronomi Uygulama Mutfağı’ndaki teorik ve pratik eğitim-öğretim faaliyetlerinde dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlerin sadece öğretilmek ile kalmamakta aynı zamanda öğrencilerimizin elde ettikleri bilgileri kendi yaratıcılıkları ile farklı tarzlarda sunum yapabilmelerine fırsat da sunduklarını dile getirdi.

Öğrencilerimiz uluslararası yarışmalarda bizi temsil ediyor

“Alanlarında yeterli yetkinliğe sahip öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında elde ettikleri başarılarıyla bizleri gururlandırdıkları da bir gerçektir” diyen Türkeri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin geçmiş yıllarda Uluslararası Altınkep Aşcılar Yarışması ve Uluslararası Gastronomi Festivali’ndeki başarılı dereceler elde ettiklerini dile getirdi. Türkeri, öğrencilerin ayrıca 2017-2018 Akademik Yılı’nda da Türkiye’den ve Sırbistan’dan kupa ve madalyalarla döndüğünü dile getirerek, “Söz konusu gurur verici başarılar eğitim ve öğretimde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün doğru yolda ilerlediğini gösteriyor” dedi.