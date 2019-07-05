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LAÜ'de “Harflerin Büyüsüne Yolculuk” etkinliği

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Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler, LAÜ öğrencileri ile uygulama yaptı

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LAÜ'de “Harflerin Büyüsüne Yolculuk” etkinliği
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sinema Kulübü tarafından ‘Harflerin Büyüsüne Yolculuk’ adlı etkinlik düzenlendi. Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler’in konuk olarak katıldığı etkinlikte öğrenciler kaligrafi sanatını uygulama fırsatı yakaladılar. Kartaler’in sunumuyla gerçekleşen etkinlik söyleşi ve atölye çalışması olarak yapıldı.

   Etkinliğin söyleşi bölümünde kaligrafi sanatı ile ilgili öğrencilere bilgi veren ve onların sorularını cevaplayan Kartaler, kaligrafi sanatının ‘harfleri güzel bir şekilde yazmak’ biçiminde  tanımlanabileceğini belirtti. Kaligrafinin  hat sanatı ile karıştırılmamasının da altını çizen Kartaler, hat  sanatı denildiğinde Arap harfleriyle oluşturulan güzel yazı yazma sanatının anlaşılması gerektiğini, kaligrafinin ise latin alfabesi ile yapılan güzel yazı sanatı olduğunu söyledi.

  Atölye çalışmasında ise, öğrenciler Osman Kartaler yönetiminde temel kaligrafi teknikleri uygulaması yaptılar. Kartaler katılımcılardan, onlara dağıttığı şablon çizim kağıtlarına kendi hayal dünyalarını resmetmesini istedi.

Etkinlik ile ilgili düşüncelerini dile getiren Kartaler, LAÜ öğrencileri ile gerçekleştirilen söyleşi ve atölye çalışmasının son derece keyifli ve verimli geçtiğini belirterek, üniversiteye davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. Kartaler, atölye çalışmasında temel kaligrafi teknikleri uygulaması dışında öğrencilerle birlikte öğrencilerin hayal ettikleri düşüncelerin resmedildiğini ve öğrenciler tarafından farklı çizim çalışmalarının ortaya çıktığını ifade etti.

Etkinlikte ayrıca kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler’in eserlerinden oluşan sergi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Etiketler; #LAÜ #lefke #Kaligrafi
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