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LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları meslek yemini etti

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LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları meslek yemini etti
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından2017– 2018 Akademik Yılı Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları için mesleki Yemin Töreni gerçekleştirildi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine LAÜ Rektör YardımcısıProf. Dr. Hüseyin Oğuz, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Aktaş, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda mezun öğrenciler adına öğrenci Eda Alparslan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Aktaş, DekanProf. Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Hüseyin Oğuz’un konuşmaları yer aldı. 

Alparslan: Bizim için eğitim hayatımızın en önemli basamağı Lefke Avrupa Üniversitesi olmuştur

Alparslan“ Değerli hocalarımızın, yoğun emeğiile  başladığımız zorlu ve bir okadar güzel bir yolun bugün sonuna geldik. Bizim için eğitim hayatımızın en önemli basamağı Lefke Avrupa Üniversitesi olmuştur. Çünkü seçtiğimiz meslekte başarılı olamanın anahtarı bize üniversitemizde verilmiştir. Hocalarımız bizleri sosyal yaşamada, teknolojide, bilimde ve mesleki hayatımızda çağın gereklerini yerine getirirken takip eden değil, takip edilen aydın bireyler olacak şekilde yetiştirmiştir. Yolumuzu aydınlatan tüm hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Aktaş : Bilimsel ve etik değerlere sahip, alanınızdaki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan Diyetisyenler olarak görev yapacaksınız

LAÜ  Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başanı Prof. Dr. Nevin Aktaş, törendeki konuşmasında, “Bu yıl bölümümüzün üçüncü mezunlarını vermenin haklı gururunu ve mutluluğunu  yaşıyoruz. 2014 – 15 Eğitim ve Öğretim yılında bölümümüzde,  öğrenime başlayan sevgili öğrencilerimiz, bu dönem gerekli koşulları başarılı bir şekilde tamamlayarak, Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak, Diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanmışlardır” dedi. Kapsamlı bir akademik programdan geçtiniz,görev yetki ve sorumluluklarınızın bilincinde Diyetisyenler olarak, mezun oluyorsunuz diyen Aktaş, “Bilimsel ve etik değerlere sahip, alanınızdaki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan Diyetisyenler olarak, görev yapacağınıza inanıyorum, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için bize gerekli olanakları sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. MehmetAli Yükselen’e ve üniversitemizin diğer yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

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