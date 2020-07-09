LAÜ Akademisyeni Günebak, iştahı kontrol etmenin yollarını anlattı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak, iştah kontrolünün püf noktaları ile ilgili bilgiler paylaştı.

“İştah, günlük besin alımından, tercih edilen besinlerden, öğün sıklığından ve fizyolojik döngülerden etkilenebilen bir olgudur. Vücudumuzda iştahı kontrol eden karmaşık, ama bir o kadar da hayranlık uyandıracak bir sistem vardır. Beynimizde hipotalamus denen bir bölgede açlık-tokluk merkezimiz bulunur (lateral hipotalamik nukleusta açlık merkezi, ventromedial nukleusta ise tokluk merkezi)” diyen Günebak, iştahın fizyolojik olarak belirli nöropeptidlerin salınımı ile uyarılan nöronal sistemlerin kontrolü altında olduğunu belirtti. Günebak, “Peki besin tercihlerimizde ve yaşam tarzımızda yapacağımız bazı değişikliklerle iştahımızı kontrol altına alabilir miyiz?” sorusuna “Evet” yanıtını vererek, iştahımızı kontrol altına alabilmenin yollarını şöyle sıraladı: