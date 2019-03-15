"Küçük Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideridir"

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Fen-Edebiyat FakültesiTarih Bölümü ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından“Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesine Adanan İki Onurlu Yaşam: Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş” konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü LAÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani’nin yürüttüğü panele, Gazeteci/Yazar Avukat Fuat Veziroğlu ile Emekli Büyükelçi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Eski Görüşmecisi ve Sözcüsü Osman Ertuğ konuşmacı olarak katıldı.

“Bugün, Küçük ve Denktaş’ı tanımaya, ömürlerine sığdırdıkları o mücadeleyi anlamaya ve kavramaya çalışacağız” diyen Tayhani, Kıbrıslı Türkler bugün bağımsız bir biçimde varlıklarını adada sürdürüyorlarsa, bu topraklar üzerinde iki bayrak dalgalanıyorsa ve giderek gelişmekte olan bir devlet varsa, bunları Küçük ve Denktaş ile onların mücadele arkadaşlarına borçlu olduğumuzun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurguladı.

VEZİROĞLU

Küçük’ün bir hekim, bir gazete sahibi, politikacı ve hepsinin üstünde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri olduğunu vurgulayan Veziroğlu, “Aynı zamanda Küçük bugün sahip olduğumuz KKTC’nin temeline ilk harcı koyan kişidir. Temeli Küçük atmış, ilk harcı da koymuş, bunu Denktaş tamamlamış, çatıyı Denktaş yükseltmiştir” dedi.

Küçük’ün hekim olduğunu ve haftanın belli günlerinde yoksullara ücretsiz olarak bakıp tedavi ettiğini ifade eden Veziroğlu, “Küçük, hekimliği çok uzun süre devam ettiremedi çünkü ulusal dava ve ulusal mücadele ağır bastı, kendini bu davaya adadıve hekimliği belli bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı” dedi.Her olayın kendi koşulları ve zamanı içinde değerlendirildiğini söyleyen Veziroğlu, bu yüzdenKüçük’ünmücadeleye başladığı günleri bugünle karşılaştırılamayacağını ve bugünün koşullarında değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.“Dolayısıyla Küçük’ü anlamak için mücadele günlerinin şartlarını da bilmek lazım” diyen Veziroğlu, o günün şartlarını yaşadığı örneklerle açıkladı.